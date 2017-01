कंफर्म: बिग बॉस 10 के ग्रैंड फिनाले में शामिल होंगे स्वामी ओम

जितना आप सोच सकते हैं बिग बॉस 10 उससे ज्यादा अजीब होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि सलमना खान के द्वारा होस्ट किए जा रहे शो से निर्माताओं ने स्वामी ओम को उन्हें तीन हफ्ते बाद वापिस बुलाने के लिए बाहर किया था। बिना किसी दो राय के स्वामी ओम बिग बॉस के इतिहास के सबसे ज्यादा विवादित कंटेस्टेंट रहे हैं। वो अब शो के फिनाले का हिस्सा बनेंगे। इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम को एक सूत्र ने बताया- स्वामी ओम फिनाले में शामिल होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जोकि केवल दो हफ्ते दूर है। वो फिनाले का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसके लिए निर्माता मान गए हैं।

यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि सलमान खान इस खबर पर किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। इसकी वजह सलमान खान ने कहा था कि स्वामी ओम कलर्स चैनल पर कभी वापिस नहीं आएंगे। अगर वो आए तो एक्टर शो छोड़ देंगे। इसके अलावा बाहर निकालने के बाद स्वामी ओम बिग बॉस, सलमान खान और साथी कंटेस्टेंट के ऊपर गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं। इसके लिए उन्हें मीडिया की भी काफी कवरेज मिल रही है। कई चैनल पर वो कह रहे हैं कि सलमान उनसे डरते हैं और 51 साल के एक्टर को उन्होंने चांटा मारा है। उन्होंने यहां तक कहा कि सुल्तान चाहते हैं कि वो फिनाले का हिस्सा बनें।

सलमान खान की स्वामी ओम को लेकर भावनाएं सभी के सामने हैं। कई बार वीकेंड का वार एपिसोड में वो स्वामी के मुंह पर कपड़ा बांधने के लिए कहते हैं ताकि वो कुछ ना बोल सकें। इसके साथ ही उनकी बेकार हरकतों से निजात मिल सके। बिग बॉस ने स्वामी ओम को उनकी आपत्तिजनक हरकतों के लिए कई बार चेतावनी दी थी और फाइनली उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने अपने साथी कंटेस्टेंट रोहन मेहरा और बानी जे पर पेशाब फेंक दी थी।

इस वजह से बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट्स ने निर्माताओं के इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही शो की प्रमाणिकता पर भी सवाल किए हैं। इसकी वजह स्वामी की वजह से बिग बॉस शो के स्टैंडर्ड का नीचे गिरना है।

First Published on January 18, 2017 9:30 am