बिग बॉस 10: शो का हिस्सा बनने से पहले बानी जे रखी थी यह शर्त, कॉन्ट्रैक्ट हुआ लीक

विवादित शो बिग बॉस की मशहूर कंटेस्टेंट बानी जे एक मजबूत सदस्य के तौर पर उभरी हैं। जैसी कि हम सभी को पता है बानी को शो के निर्माता काफी समय से घर का हिस्सा बनने के लिए कह रहे थे। लेकिन हर बार वो मना कर देती थीं। इस साल भी जब उनकी बेस्ट फ्रेंड गौहर खान ने उन्हें राजी किया तब जाकर उन्होंने बिग बॉस को हामी भरी। एक पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार बिग बॉस का हिस्सा बनने से पहले बानी ने एक निर्माताओं के सामने एक शर्त रखी थी। उन्होंने उस शर्त के पूरा होने के बाद शो का हिस्सा बनना स्वीकार किया था।

डीएनए के अनुसार वीजे बानी का कॉन्ट्रैक्ट मीडिया में लीक हो गया है। उन्होनें रोजाना स्पेशल फूड पैकेट्स की मांग निर्माताओं के सामने रखी थी। लेकिन वो इस वजह से शर्त पूरी नहीं कर सकते थे क्योंकि यह दूसरे कंटेस्टेंट के लिए नाइंसाफी होती। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार बानी एक स्पेशल डाइट को फॉलो करती हैं जोकि प्रोटीन से भरा हुआ होता है। निर्माताओं और चैनल ने उन्हें छूट देने का निर्णय लिया। बानी के लिए घर के अंदर अनियंत्रित अंडों की सप्लाई की जाती है। इसी वजह से हमेशा बानी घर के अंदर अंडे बनाते हुए दिखती हैं।

बता दें कि हर बीतते दिन के साथ बिग बॉस में अनहोनी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। पहले ऐसा समय था कि कंटेस्टेंट अपवाद के तौर पर बीमार हुआ करते थे। लेकिन बिग बॉस में अपनी जगह सुनिश्चित करने की वजह से घर के सदस्यों को काफी समय तक रहना होता है जो उनके लिए काफी मुश्किल है। हालांकि निर्माता घरवालों को जरूरत पड़ने पर सभी तरीके से ट्रीटमेंट उपलब्ध करवा रहे हैं। इस समय वीजे बानी घर में बहुत बुरी तरह बीमार हो गई हैं। स्पेशलिस्ट को घर के अंदर बुलाया गया।

कैप्टंसी टास्क मालगाड़ी के बाद वीजे बानी ने अपनी तबीयत ठीक ना होने की शिकायl की। जिसके बाद एडमिशन स्पेस में ले जाकर उनका चेकअप किया गया। चेकअप के बाद स्पेशलिस्ट ने उनके टेस्ट किए। रिपोर्ट्स के लिए बानी को दिन के आखिर में खाली पेट टेस्ट करने के लिए आना था।

First Published on January 6, 2017 9:02 am