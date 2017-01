Bigg Boss10: बानी ने लोपा से कहा- अपने बेस्ट फ्रेंड रोहन को करती हैं पप्पी का तरह ट्रीट

शो के दौरान बानी ने लोपा पर जमकर पर्सनल अटैक किए। वहीं रोहन ने भी मनु पंजाबी पर जमकर लताड़ा। हालांकि बाद में रोहन मनु पंजाबी से सौरी बोलने भी आता है और कहता है कि क्या करूं या टास्क था। लेकिन बानी ने एपीसोड में न सिर्फ अपनी दुश्मन में लोपा मुद्रा पर अटैक किया। बल्कि उसने रोहन को एक पप्पी बोल दिया। बानी ने लोपा से सवाल करते हुए कहा कि कहा वे अपने बेस्ट फ्रेंड रोहन को अपना डॉग पप्पी की तरह इधर से उधर भेजती रहती हैं। इस दौरान रोहन भी वहां मौजूद रहता है लेकिन कोई रिएक्ट नहीं करता। लोपा से बानी की बात पूरी हो जाती है तो लिविंग एरिया में बानी, नितिभा और रोहन रहते हैं। वहां फिर बानी रोहन को लोपा के खिलाफ भड़काती हैं। रोहन बानी से कहता है कि उसने भी सवाल लोपा से किए वे सभी सेंसलेस हैं, वे उस पर्सनली हावी हो रही थीं। रोहन अपनी दोस्त लोपा का पक्ष लेता है लेकिन बानी उसे उसी के खिलाफ भड़काती हैं।

इसी बीच नितिभा वहां से उठकर चली जाती है तो बानी और रोहन के बीच बहस काफी छिड़ जाती है। जोरों की आवाज सुनकर लोपा वहां आ जाती है और रोहन को शांत कराती हैं। रोहन, लोपा को बताता है कि वो कबसे उसके खिलाफ मुझसे बुलवा रही है। बानी मना करती है कि उसने लोपा का नाम भी नहीं लिया। हालांकि लोपा रोहन को शांत कराती हैं। बता दें कि पिछले वीक रोहन बानी की दोस्ती में मिठास आई थी, जब उसने लोपा से भी लड़ाई ले ली थी। लेकिन बीते दिन के एपीसोड में रोहन मनु, मोना और मनवीर से भी बानी के बारे में बुराई करता है। अब उसे बानी का नेचर समझ आ गया। इस एपीसोड में सबसे अच्छी बातें जब लगती हैं जब नितिभा और मनवीर के बीच फोन की कॉलिंग होती है। इस दौरान मनवीर, नितिभा से काफी फ्लर्टिंग वे में बात करते नजर आते हैं। जब नितिभा उनसे बोलती हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि तो मनवीर कहते हैं नितिभा।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 13, 2017 6:49 am