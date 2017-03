बानी वीजे के इस लुक को देख फैंस हुए उनके मुरीद, 1 घंटे के अंदर आए 25 हजार से ज्यादा likes

Repost via @devs213 ・・・ Smile so bright | #BaniJ in @satyapaulindia blouse and @kalkifashion lehenga for @mandanakarimi's wedding. #DevkiBstyles #Bollywood #StyleFile #CelebStyle #thatdesidesi #indianwomenrepresent #laughingthroughitall #allofthetime

A post shared by ⚡Lady RocknRolla ⚡ (@banij) on Mar 7, 2017 at 12:07am PST