Bigg Boss10: नितिभा को अपनी मां से मिली सलाह, लोपा की तरह खेलो और लाइट लगाया करो लिपिस्टक

मनु से अपने पिता की मुलाकात के बाद नितिभा की बारी आती है। बिग बॉस जैसे ही नितिभा को एक्टीविटी रूम में बुलाते हैं तो उनकी खुशी फूले नहीं समाती। बिग बॉस नितिभा को चार ऑप्शन देते हैं, जिसमें से नितिभा 2 मिनिट की मुलाकात को चूज करती हैं। इसके बाद नितिभा एक्टीविटी रूम से बाहर मां से मिलती हैं। नितिभा सिर्फ दो मिनट के लिए अपनी मां से मिलती हैं। इस दौरान वे दोनों एक दूसरे के प्रति बेहद प्यार जताती हैं। नितिभा अपनी मां से पूछती हैं उनका परफोर्मेंस उनको कैसा लग रहा है और बाकी लोगों के हाल पूछती हैं, तो मां उन्हें लोपा जैसा खेलने के लिए कहती हैं और सलाह देती हैं। नितिभा अपनी मां से उनके चेहरे के बारे में पूछती हैं कि वे टीवी पर कैसे दिखती हैं तो मां कहती हैं कि वे अच्छी दिखतीं हैं लेकिन लिपिस्टिक डार्क ज्यादा दिखती है।

तभी नितिभा अपनी मां से ये भी पूछती हैं कि टीवी शो में उनकी बुरााई कौन-कौन करता है और उनके सपोर्ट में कौन बोलता है। तभी नितिभा की मां उन्हें बताती हैं कि प्रियंका उनके लिए काफी कुछ बोलती है और मनवीर उनके लिए अच्छा बोलता है। नितिभा मां से कहती हैं प्रियंका तो पागल है उसकी बातों को कोई दिमाग से नहीं लेता। इसके बाद बिग बॉस नितिभा को मां से उनकी मुलाकात की अवधि समाप्त होने के बारे में बताते हैं। नितिभा के बाद बानी को एक्टीविटी एरिया में बुलाया जाता हैं। बिग बॉस उन्हें कहते हैं कि अगर वे स्वामी ओम और मनु को इस बात के लिए मना लें कि वो अगले हफ्ते के लिए खुद को नॉमिनेट कर लें तो उनकी बैट्री चार्ज हो जाएगी। वे सभी को लिविंग एरिया में इकट्ठा करके मनु और स्वामी ओम को शर्त के बारे में बताती हैं। यहां ओमजी और मनु दोनों उनकी बात मानने से मना कर देते हैं। मनु, ओमजी से कहते हैं कि वो वैसे भी अगले हफ्ते नॉमिनेट होने वाले हैं तो ये उन पर निर्भर करता है कि वे अच्छे से नॉमिनेट होंगे या बुरे बनकर नॉमिनेट होंगे। लेकिन अंत में दोनों खुद को नॉमिनेट करने से मना कर देते हैं। बानी को ये देखकर काफी दुख होता है।

First Published on December 24, 2016 6:02 am