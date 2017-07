सलमान खान के साथ हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने वाली भाग्यश्री ने किया खुलासा, पहली ही फिल्म के बाद क्यों हो गईं ‘गायब’

मशहूर एक्ट्रेस भाग्यश्री ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था आज इंडस्ट्री के सुपरस्टार बन चुके सलमान खान के साथ। उनकी यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई, लेकिन इसके तुरंत बाद भाग्यश्री ने शादी कर ली। जहां आज कल की हीरोइनें अपने करियर को ध्यान में रखकर जितना हो सके शादी को डिले करती हैं वहीं भाग्यश्री का यूं अचानक करियर की शुरुआत के साथ ही शादी कर लेना ज्यादातर लोगों को हजम नहीं हुआ। अब तकरीबन 18 साल बाद भाग्यश्री ने इस राज से पर्दाफाश किया है कि उन्होंने ऐसा आखिर क्यों किया था। उन्होंने ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे नाम के ब्लॉग में खुलासा किया कि यह सब कुछ उनकी मोहब्बत को उसके अंजाम तक पहुंचाने की कोशिशों में हुआ।

उन्होंने बताया कि उन्हें अपने परिवार की तरफ से उनके वर्तमान पति हिमालय दासानी के साथ रिश्ता रखने की इजाजत नहीं थी। इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है इसी बात को ध्यान में रखते हुए भाग्यश्री और हिमालय ने उस वक्त ब्रेकअप कर लिया जब उनके लवर पढ़ाई के लिए अमेरिका गए। इसी बीच भाग्यश्री को सलमान खान के साथ फिल्म ‘मैंने प्‍यार किया’ में काम मिल गया। अब भाग्यश्री भारत में थीं और हिमालय अमेरिका में, लेकिन मीलों के फासले के बावजूद भाग्यश्री को अपनी मोहब्बत पर भरोसा था। भाग्यश्री ने कहा कि मैंने फिल्म साइन की क्योंकि इससे मेरे परिवार को कोई दिक्कत नहीं थी। और फिर कुछ वक्त साल बाद हिमालय अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस भारत आ गए। भाग्यश्री की जिंदगी ने यहीं से करवट ली।

भाग्यश्री हिमालय से बहुत प्यार करती थीं, जब उन्हें इस बात का अहसास हुआ कि उनका परिवार अब भी शादी के लिए तैयार नहीं है तो उन्होंने हिमालय को फोन करके कहा- मैं अभी अपना घर छोड़ रही हूं, अगर तुम मुझसे प्‍यार करते तो तो अभी आओ और मुझे ले जाओ। उन्होंने बताया कि अगले 15 मिनट बाद ही हिमालय मेरे घर के नीचे खड़े थे। दोनों ने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली और इस शादी में सूरज बड़जात्या और कुछ दोस्त शरीक हुए। भाग्‍यश्री ने बताया कि ‘मैंने प्‍यार किया’ सुपरहिट हो चुकी थी और मुझे इसके बाद कई ऑफर मिले लेकिन मैं प्‍यार में थी और मेरे बेटे अभिमन्‍यु का जन्‍म भी बहुत जल्‍दी हो गया था। इसीलिए मैंने कुछ साल तक फिल्मों को ना कह दिया।

भाग्यश्री ने कहा कि उन्हें आज भी उन बातों का कोई पछतावा नहीं है। मालूम हो कि भाग्यश्री को मैंने प्यार किया में काम करने के लिए बेस्‍ट न्‍यूकमर का अवॉर्ड मिला था। इसके अलावा उन्होंने फिर कई तमिल, तेलगु, भोजपुरी और कन्‍नड़ फिल्‍मों में भी काम किया।

First Published on July 18, 2017 10:16 am