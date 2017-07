‘बाबूमोशाय बंदूकबाज’ ट्रेलर रिएक्शन: कोई कह रहा सिंपली अमेजिंग तो कोई बता रहा मस्त

बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अपकमिंग फिल्म ‘बाबूमोशाय बंदूकबाज’ का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर में नवाजुद्दीन ने जो काम किया है इसको लेकर चारों तरफ उनके चर्चे हो रहे हैं। वहीं फिल्म में नवाजुद्दीन के अपोजिट बंगाली एक्ट्रेस बिदिता बेग हैं। ट्रेलर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी बिदिता बेग के साथ रोमांस करते भी दिख रहे हैं। वहीं एक सीन में नवाजुद्दीन अपनी हिरोइन को किस करते भी नजर आ रहे हैं। नवाजुद्दीन ऐसे अवतार में पहली बार दिख रहे हैं। ऐसे में अब नवाजुद्दीन की फिल्म के ट्रेलर को लेकर उनके फैंस के रिएक्शन भी आने लगे हैं।

नवाजुद्दीन के फैंस ट्रेलर को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। इसके चलते ट्रेलर देखने के बाद लोग उनकी एक्टिंग की तारीफ करते हुए उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। वहीं कई लोग उनके किस सीन को लेकर भी कमेंट कर रहे हैं। नवाजुद्दीन का एक फैन उन्हें मुबारकबाद देते हुए कह रहा है, ‘ मुबारक हो नवाज, फाइनली आपको किसिंग सीन करने को मिल ही गया’। तो वहीं एक फैन ने लिखा है, ‘मस्त भाई, 3 मिनट में ही मजा दिला दिया। मस्त होगी मूवी’। वहीं मयूरी चौहान लिखती हैं, ‘माना कि टॉल नहीं, पर डार्क और हेंडसमो तो हैं।’ ये डायलॉग जबरदस्त है। वहीं नवाजुद्दीन की इस फिल्म के ट्रेलर को अभी से अच्ठा रिस्पॉन्स मिलने लगा है। कई कॉमेंट्स में लोग लिख रहे हैं कि, ‘अगर इस फिल्म ने 300 करोड़ नहीं कमाए तो लानत है इंडिया की ऑडियंस पर’। दर्शकों को फिल्म ‘बाबूमोशाय बंदूकबाज’ का ट्रेलर खूब पसंद आ रहा है। फैंस इस ट्रेलर को देख कर ‘सिंपली अमेजिंग’ शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं।

बता दें, एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अपकमिंग फिल्म बाबूमोशाय बंदूकबाज का ट्रेलर 11 जुलाई मंगलवार को रिलीज हुआ है। इस दौरान नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने खुद इसे अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से शेयर किया। इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- स्टाइलबाज, नाटकबाज और बहुत कुछ। देखें बाबू को अब तक के कूल अंदाज में। ट्रेलर में नवाज लड़कियों को ताड़ते हुए दिख रहे हैं।

इसके अलावा कहानी एक गैंगस्टर की है जिसका चेला उसे मारकर अपने बाबू की जगह लेना चाहता है। नवाज को पता है कि उसका चेला उसकी जगह लेना चाहता है, इसी वजह से वो उसे चैलेंज देते हैं। लेकिन वो नवाज को 3 लोगों के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है जबकि चार लोगों को मारने की सुपारी लेता है। इसके बाद क्या होगा यही फिल्म की कहानी है।

यहां देखें मूवी का ट्रेलर-

First Published on July 13, 2017 11:35 am