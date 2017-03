बेगम जान पोस्टर: इम्प्रेसिव पंच लाइन के साथ विद्या बालन का दमदार लुक

विद्या बालन की फिल्म बेगम जान का नया पोस्टर फिल्म के मेकर्स ने शेयर किया है। इस पोस्टर में विद्या बालन सबका ध्यान खींचने में कामयाब हो रही हैं। पोस्टर में विद्या के कैरेक्टर के झलक को साफ देखा जा सकता है। इस पोस्टर में विद्या बालन एक कुर्सी पर बैठी हुई नजर आ रही हैं। पोस्टर में उनकी ग्रे आइज्स दिखाई गई हैं। पोस्टर पर कैप्शन में लिखा है माय बॉडी, माय हाउस, माय कन्ट्री, माय रूल्स। बेगम जान के इस पोस्टर को फिल्म के प्रोड्यूसर महेश भट्ट और ​फिल्म की सर्पोटिंग एक्ट्रेस पल्लवी शारदा ने पोस्ट किया। महेश भट्ट ने पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा क्या महिला है।

इसके अलावा दूसरे ट्विट में उन्होंने लिखा कि यह आपके दिल में जगह बनाएगी। वहीं दूसरी ओर पल्लवी शारदा ने पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा, हमारी बेगम जान को मिलना जरूर। यह फिल्म बंगाली फिल्म राजकहिनी की रीमेक है: इस फिल्म के बंगाली वर्जन में रितुपर्ना सेनगुप्ता ने काम किया था। रितुपर्ना सेनगुप्ता की फिल्म में कहानी बंगाल के बैग्राउंड में दिखाई गई थी। यह फिल्म साल 2015 की सबसे ज्यादा पसंद की गई फिल्मों में से थी।

इस फिल्म को कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवॉर्ड्स भी मिले थे। बेगम जान हिंदी सिनेमा में स्रीजीत की डेब्यू होने जा रही है। इस फिल्म से काफी समय बाद चंकी पांडे भी बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। बेगम जान में वह नेगेटिव रोल में दिखाई देंगे। बेगम जान की कहानी बंटवारे के इतिहास पर बनी है। फिल्म में एक कोठे की कहानी है जिसमें 11 महिलाएं रहती हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह बंटवारे के बाद उनकी जिंदगी में बदलाव आता है।

बेगम जान 14 अप्रैल को रिलीज होगी, इस फिल्म में विद्या बालन एक कोठा चलाने वाली के किरदार में दिखाई देंगी। विद्या बालन के अलावा गौहर खान, ईला अरूण, नसीरुद्दीन शाह और पल्लवी शारदा भी फिल्म में दिखाई देंगे। बता दें कि इससे पहले विद्या ने फिल्म कहानी-2 में अपनी परफॉर्मेंस के लिए तारीफें बटोरी थीं।

What a woman ! She will take u to a place in your heart to which u will never go . @visheshfilms pic.twitter.com/VF82nYrOj4

— Mahesh Bhatt (@MaheshNBhatt) March 7, 2017