बेवॉच का नया पोस्टर हुआ रिलीज, ग्लैमरस अंदाज में नजर आईं प्रियंका चोपड़ा

बेवॉच के निर्माताओं ने फिल्म का एक पोस्टर जारी किया है। जिसमें केवल प्रियंका चोपड़ा नजर आ रही हैं। इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड की काशीबाई हॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। यह मशहूर टीवी सीरिज बेवॉच के ऊपर बनी फिल्म है। जिसमें प्रियंका के साथ द रॉक उर्फ ड्वेन जॉनसन नजर आएंगे। पोस्टर को शेयर करते हुए गेम ऑफ थ्रोन्स से प्रेरित लाइन लिखी है। प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन दिया है- आगाह रहिए। गर्मियां अपने साथ विक्टोरिया लीड्स लेकर आएगी। वहीं पोस्टर पर लिखा है- गर्मियां आ रही हैं। ग्लोबल स्टार बन चुकीं पीसी व्हाइट कलर की ड्रेस पहने हुए काफी ग्लैमरस लग रही हैं। हाई स्लिट गाउन ने क्वांटिको स्टार की खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। वहीं क्लासिक सनग्लास पहने हुए हैं और डार्क कलर की लिपस्टिक से उन्होंने अपने लुक को पूरा किया है। एक्ट्रेस ने हाल ही में अपना दूसरा पीपल्स च्वॉइस अवॉर्ड जीता है। शो में उनका नाम एलेक्स पैरिश है। बेवॉच 26 मई को रिलीज होगी।

बता दें कि बॉलीवुड में ही नहीं अब प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में भी मशहूर नाम बन चुकी हैं। अपने टीवी शो क्वांटिको की वजह से उन्हें दो बार पीपुल्स च्वॉइस अवॉर्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ऑस्कर से लेकर गोल्डन ग्लोब को देसी गर्ल प्रजेंट कर चुकी हैं। जिम्मी फैलन के साथ चिकन विंग चैलेंज लेने से एलेन डीजेनर्स के शो पर उन्हें टकीला शॉट लेते हुए देखा जा चुका है।

Be warned, Summer brings Victoria Leeds. #BeBaywatch Memorial Day Weekend A photo posted by Priyanka Chopra (@priyankachopra) on Jan 24, 2017 at 5:18am PST

इस साल उनकी हॉलीवुड डेब्यू फिल्म बेवॉच रिलीज होगी। जिसमें वो ड्वेन जॉनसन उर्फ द रॉक और जैक इफ्रॉन के साथ दिखेंगी। हालांकि फिल्म में वो नकारात्मक भूमिका में हैं। उनके किरदार का नाम विक्टोरिया लीड्स है।

एक्ट्रेस ने अपनी फिल्म के को-स्टार के साथ काफी अच्छा समय बिताया। उन्होंने बिहाइंड द सींस में उनके साथ फोटोज खींची और वीडियो बनाईं। गुरुवार को प्रियंका ने सेट्स से जैक के साथ अपनी एक फोटो शेयर की है। जिसमें दोनों मैचिंग स्लीपिंग मास्क पहने हुए नजर आ रहे हैं। फोटो में प्रियंका जैक के कंधो पर सिर टिकाकर लेटी हुई हैं। इसे उन्होंने कैप्शन दिया है- So #tbt to #baywatch @zacefron ” and Advil/ LN was Mad Real…”

First Published on January 26, 2017 4:45 pm