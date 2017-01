1 लाख में बिका साउथ के मेगा स्टार बालकृष्ण की इस फिल्म का टिकट, जानिए किसने खरीदा और क्या रही वजह

बॉलीवुड फिल्मों में काम करने वाले सेलिब्रिटीज के लिए तो उनके फैंस पागल, दीवाने होते हैं। अपने पसंदीदा स्टार्स की मूवी अगर उनके फैंस को देखनी हो तो वे न ही समय की और न ही पैसों की परवाह करते हैं। लिहाजा वे अपने फेवरेट की फिल्म ब्लैक में टिकट खरीदकर देखते जरूर हैं। अब तक आपने फिल्म के ब्लैक टिकिट को हजार रुपमें खरीदने वाले फैंस के बारे में सुना होगा लेकिन यहां हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने 500 और हजार नहीं बल्कि लाख रुपम में फिल्म का टिकट खरीदा है। वो भी साउथ इंडियन फिल्म का टिकिट। साउथ में तो वैसे भी अपने स्टार्स को लोग अपना पूज्य समझते हैं। चाहे वो जयललिता रहीं हों या फिर मौजूदा वक्त में रजनीकांत। साउथ इंडियन फिल्मों के दीवाने कुछ भी करने को तैयार रहते हैं और फिर अगर किसी फिल्म के एक टिकट के एक लाख रूपये भी देने पड़े तो भी बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं।

Bramarambha #GautamiPutraSatakarni Benefit show First Ticket Sold for 100,100/- (1 Lakh 1 Hundred) @vamsishekarPRO pic.twitter.com/oHNAUorKih — Pavan Kumar (@paulpavan78) January 11, 2017

बता दें कि बीते गुरुवार को तमिल फिल्मों के मेगा स्टार बालाकृष्ण की फिल्म ‘ गौतमीपुत्र शतकर्णी ‘ रिलीज हुई है। एक फैन ने इस फिल्म के टिकट को एक लाख रुपए में खरीदा है। गुंटूर में एक रेस्तरां चलने वाले इस फैन का नाम गोपीचंद ईन्नमूरी है। वो पिछले एक साल से बालाकृष्ण की इस 100वीं फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे। इस फिल्म के लिए उन्होंने खुद के खर्चों पर लगाम लगाई थी। उन्होंने पार्टियों में भी जाना कम कर दिया था। वे सिर्फ जरूरत की चीजें ही खरीदते थे बाकी अननेसेसरी नहीं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि यह सब उन्होंने बालाकृष्णा की फिल्म देखने के लिए नहीं था। दरअसल, साऊथ का ये मेगास्टार कैंसर पेशंट की मदद करने के लिए बालकृष्ण इंडो-अमरीकन कैंसर हॉस्पिटल चलाते हैं और संस्था के लोगों ने ये उम्मीद की थी की बालकृष्ण की फिल्म की रिलीज पर वो पांच सौ से 2000 रूपए तक के टिकट बेच कर बीमारों की मदद करेंगे। यही वजह है कि ईन्नमूरी ने बालकृष्णा के सराहनीय काम में उनकी एक तौर पर मदद करने का प्रयास किया है।

First Published on January 14, 2017 6:15 am