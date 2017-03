बाहुबली 2 ट्रेलर: डायरेक्टर एस राजामौली ने बताया, बनकर तैयार है लेकिन इस वजह से रिलीज नहीं कर सकते ट्रेलर

बाहुबली फिल्म के फैन्स इस फिल्म के दूसरे हिस्से का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब से फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज हुआ है दर्शकों को फिल्म के ट्रेलर का इंतजार है। पहले फिल्म का ट्रेलर जनवरी में रिलीज होना तय किया गया था। लेकिन अब सामने आया है कि कुछ टेक्निकल समस्याओं के चलते फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने में देरी हुई है।

एक इंटरव्यू में बात करते हुए फिल्म के डायरेक्टर एस.राजामौली ने बताया, फिल्म के ट्रेलर रिलीज करने में एक बड़ी समस्या है। इस वजह से इसमें देरी हो रही है। हमने फिल्म का ट्रेलर एडिट कर रख लिया है। लेकिन इसके ग्राफिक विजुअल्स तैयार नहीं हैं। जैसे ही वो आते हैं उन्हें ट्रेलर के साथ जोड़ा जाएगा, म्यूजिक लगाया जाएगा। यह करने में करीब दो या तीन दिन लगेंगे। तो अगर हम कोई डेट अनाउंस करते हैं तो वीएफएक्स स्टूडियो को हमें उस तारीख तक शॉट्स देने होंगे। हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते कि वह हमें उस तारीख से पहले डाटा दें। अगर हमें तय तारीख पर डाटा मिल जाता है तो हमें केवल उसकी पैकेजिंग करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया ऐसा करने में हमें केवल दो या तीन दिन लगेंगे।

डायरेक्टर ने बताया कि फिल्म का ट्रेलर मार्च महीने की बीच कभी भी रिलीज हो सकता है। फिल्म के डीओपी सेंथिल कुमार ने इस बात को दोहराया कि फिल्म का ट्रेलर प्रोसेस में है और यह जल्द रिलीज होगा।

हाल ही में फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज हुआ था। इस फिल्म को मोशन पोस्टर सोशल मीडिया पर छाया हुआ था। यह यूट्यूब पर 5वें नबर पर ट्रेंड कर रहा था। अब इस फिल्म से जुड़ी एक और खबर आई है कि इसका प्रीमियर यूनाइटेड किंगडम में किया जाएगा। प्रीमियर भारतीय और ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में किया जाएगा। इस कार्यक्रम भारत की आजादी के 70 साल का जश्न मनाने के लिए 27 अप्रैल को ऑर्गेनाइज किया गया है। इसी कड़ी में द ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट भारतीय फिल्मों को दिखाएगा, जिसमें बाहुबली भी शामिल है।

खबर है कि ‘बाहुबली 2’ फिल्म में एक किरदार बाहुबली से भी अधिक शक्तिशाली और खूंखार होगा।

मालूम हो कि इस लुक को पाने के लिए दग्गुबाती ने 5 महीने तक रोज 2 घंटे जिम में पसीना बहाया है। उन्होंने अपना वजन भी इस लुक के लिए काफी कम किया है।

‘बाहुबली’ प्रभास ने ‘बाहुबली 2’ के लिए जितनी मेहनत की है उसे अधिक राणा दग्गुबती ने की है ऐसा कहा जाए तो ग़लत नहीं होगा।

‘बाहुबली 2’ में ऐसे दिखेंगे राना दग्गुबाती; देखिए फर्स्ट लुक

First Published on March 3, 2017 11:58 am