शाहरुख खान की फिल्म रईस के साथ आएगी बाहुबली-2 की पहली झलक

बाहुबली-2 जिसकी दर्शकों को काफी समय से इंतजार है। उसकी झलक अब जल्द सामने आने वाली है। खबर है कि बाहुबली-2 का टीजर शाहरुख खान की फिल्म रईस के साथ 25 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। जी हां रईस खुद तो आएगा ही साथ ही बाहुबली-2 को भी लेकर आएगा। लेकिन फिलहाल फिल्म की एक झलक ही देखने को मिलेगी। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा वाली गुत्थी तो फिल्म रिलीज होने पर ही सुलझेगी।

बाहुबली की शूटिंग अब पूरी हो चुकी है। यह फिल्म 28 अप्रैल 2017 को रिलीज होने वाली है। फिल्म के डायरेक्टर राजामौली ने खुद ट्वीट कर बताया कि फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली गई है। फिल्म की लीड प्रभास यानी बाहुबली के सारे सीन पूरे कर लिए गए हैं। राजमौली ने कहा कि प्रभास एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें इस प्रोजेक्ट पर सबसे ज्यादा भरोसा है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए अपने साढ़े तीन साल लगाए हैं। इस प्रोजेक्ट पर इतना भरोसा किसी ने भी नहीं किया था।

राजमौली ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘तो प्रभास का काम पूरा हुआ। साढ़े तीन साल का वक्त। एक और सफर। शुक्रिया डॉर्लिंग। इतना विश्वास इस प्रॉजेक्ट में किसी ने भी नहीं दिखाया।’ बाहुबली में प्रभास महेंद्र बाहुबली के रोल में हैं। इस फिल्म ने प्रभास को काफी शोहरत दी है। वह घर-घर में बाहुबली के नाम से मशहूर हो गए हैं। इसके बाद प्रभास अपनी तेलगु फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे।

बता दें कि बाहुबली फिल्म पहले 2016 में क्रिसमस के मौके पर रिलीज होनी थी। लेकिन एडिटिंग टेबल पर कुछ ऐसे काम थे जो करने रह गए थे। इस वजह से फिल्म की रिलीज डेट क्रिसमस से आगे बढ़ाकर अप्रैल में कर दी गई।

First Published on January 7, 2017 10:29 am