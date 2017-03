बाहुबली 2 प्रीमियर: भारत में किसी और से पहले महारानी एलिजाबेथ देखेंगी फिल्म

दुनियाभर में रिलीज से पहले साल 2017 की बहुप्रतीक्षित फिल्म बाहुबली: द कन्क्लूजन का यूनाइटेड किंगडम में प्रीमियर किया जाएगा। भारतीय और ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसे की भारत की आजादी के 70 साल का जश्न मनाने के लिए 27 अप्रैल को ऑर्गेनाइज किया गया है और यहीं उसका प्रीमियर होगा। इसी कड़ी में द ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट भारतीय फिल्मों को दिखाएगा, जिसमें बाहुबली भी शामिल है। यह फिल्म बाहुबली: द बिगिनिंग का दूसरा पार्ट है। इस फिल्म के विजुअल इफैक्ट्स ने दुनियाभर के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। कहा जा रहा है कि यह फिल्म पहली वाली से ज्यादा बेहतर और ग्रैंड है। इसका दूसरा पार्ट 28 अप्रैल को रिलीज होगा। ब्रिटिश की बेहतरीन फिल्मों की स्क्रिनिंग भी भारत में की जाएगी।

मंगलवार को बकिंघम पैलेस में महारानी एलिजाबेथ ने यूके- इंडिया ईयर ऑफ कल्चर को लॉन्च किया। जिसे भारतीय राजनीति, खेल और मनोरंजन जगत की बड़ी हस्तियों ने अटेंड किया। इसमें कमल हासन और सुरेश गोपी जैसे एक्टर शामिल थे। खेल जगत से कपिल देव, फैशन डिजायनर मनीष अरोड़ा और मनीष मल्होत्रा, गायक और एक्टर गुरदास मान और सितार वादक अनुष्का शंकर जैसी शख्सियत शरीक हुईं। इसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में महारानी एलिजाबेथ द्वातीय के लिए फिल्म का प्रीमियर रखा जा सकता है। बता दें कि प्रभास और राणा दग्गुबाती की फिल्म बाहुबली-2 का दर्शकों को ब्रेसबी से इंतजार है। कुछ दिनों पहले ही फिल्म के मेकर्स ने बाहुबली-2 का पोस्टर और मोशन पोस्टर रिलीज किया जिसने दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है।

बताया जा रहा है कि फिल्म के मेकर्स ने मार्च मिड में बाहुबली-2 के ट्रेलर को रिलीज करने की योजना बनाई है। एक लीडिग के अनुसार फिल्म के डायरेक्टर एस एस राजामौली ने बताया कि बाहुबली-2 का ट्रेलर मार्च में एक ग्रैंड इवेंट के दौरान रिलीज किया जाएगा। सूत्रों की मानें फिल्म के मेकर्स ने शाहरुख खान की फिल्म रईस के साथ एक स्पेशल ट्रीजर लॉन्च करने की योजना थी मगर ऐसा नहीं हो पाया।

दरअलस बहुत सा वीएफएक्स वर्क पेडिंग होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। इस काम को पूरा करने के लिए फिल्म के मेकर्स ने 33 स्टूडियो को लगाया हुआ है ताकि 28 अप्रैल से पहले काम पूरा हो जाए। वहीं टीम ने अब फिल्म का प्रमोशन करने के लिए एक अलग तरह की योजना बनाई है। साल 2015 में फिल्म बाहुबली- द बिगनिंग रिलीज हुई थी।

First Published on March 1, 2017 11:53 am