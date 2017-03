बाहुबली 2: अब एक क्लिक पर आपके सामने होगा बाहुबली और भल्लाल देव, देखने को मिलेगी पूरी जंग

बाहुबली के मेकर्स अपनी फिल्म को लेकर दर्शकों का क्रेज भांप चुके हैं। यही वजह है कि धीरे-धीरे फिल्म से जुड़ी बातें सामने आ रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही फिल्म का एक मोशन पोस्टर रिलीज किया गया था। अब बाहुबली मेकर्स ने फिल्म का एक ग्राफिक नॉवेल रिलीज किया है। दर्शकों के बीच पॉपुलर किरदार भल्लाल देव, बाहुबली को लेकर क्रेज बनाए रखने के लिए बाहबली टीम ने ग्राफिक नॉवल रिलीज किया है।

इस ग्राफिक नॉवल का नाम ‘बाहुबली: बैटल ऑफ द बोल्ड’ है। इस नॉवल में भल्लाल देव और बाहुबली के बीच की लड़ाई को दिखाया गया है। यह ग्राफिक नॉवल फिलहाल मोबाइल ऐप पर मौजूद है। कुछ समय बाद इसे अलग-अलग भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा।

इस फिल्म के मोशन पोस्टर को करण जौहर ने 24 फरवरी को शेयर किया था। जबसे यह पोस्टर सामने आया है इस फिल्म के लिए एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ गई है। आलम यह है कि इस फिल्म का मोशन पोस्टर यूट्यूब पर पांचवे नंबर पर ट्रेंड करने लगा था। यह इस फिल्म को लेकर दीवानगी ही है जो एक मोशन पोस्टर को लेकर इस तरह का क्रेज देखने को मिल रहा है। इस मोशन पोस्टर में प्रभास एक विशालकाय हाथी के मस्तक पर पांव रखकर खड़े नजर आ रहे हैं।

फिल्म के पोस्टर्स की बात करें तो अब तक कुल 3 पोस्टर्स रिलीज किए जा चुके हैं, जिनमें पहला फिल्म के लीड एक्टर प्रभास का था और दूसरा राणा दग्गुबाती का था। तीसरे पोस्टर में प्रभास और लीड एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी एक साथ नजर आए। बाहुबली-2 साल 2017 की मोस्ट अवेटेड फिल्म है। दर्शकों को लंबे समय से इस फिल्म का इंतजार है। यह फिल्म 28 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। खबर है कि यह फिल्म कन्नड़ भाषा में भी डब की जा सकती है।अंग्रेजी अखबार द हिंदू में छपी खबर की मानें तो कन्नड़ गृहकारा अकूत नाम के एक संस्था ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से अपील की कि वह राजामौली की इस फिल्म के कन्नड़ वर्जन की मांग में उनका साथ दें। इससे पहले खबर था कि कन्नड़ फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स डब की गई फिल्मों के खिलाफ थे।

'बाहुबली 2' में राणा दग्गुबती अब भाल्लाल देव के किरदार में अब और भी अधिक शक्तिशाली और खूंखार रूप में नज़र आएंगे।

ये किरदार कोई और नहीं 'बाहुबली' के ख़तरनाक खलनायक भाल्लाल देवकी ही होगा।

ये किरदार कोई और नहीं ‘बाहुबली’ के ख़तरनाक खलनायक भाल्लाल देवकी ही होगा। (source- social media) ये किरदार कोई और नहीं ‘बाहुबली’ के ख़तरनाक खलनायक भाल्लाल देवकी ही होगा। (source- social media)

फ़िल्म के दीवानों को इस साल अगर किसी फ़िल्म का इंतज़ार है तो वो है। साल 2015 की सबसे बड़ी फिल्म 'बाहुबली' की सीक्वेल 'बाहुबली: द कन्क्लूजन' का। 'बाहुबली' ने वो कामयाबियां हासिल की हैं जो फ़िल्म से जुड़े किसी भी शख्स ने शायद सोची भी नहीं होगी।

खबर है कि 'बाहुबली 2' फिल्म में एक किरदार बाहुबली से भी अधिक शक्तिशाली और खूंखार होगा।

'बाहुबली' प्रभास ने 'बाहुबली 2' के लिए जितनी मेहनत की है उसे अधिक राणा दग्गुबती ने की है ऐसा कहा जाए तो ग़लत नहीं होगा।

First Published on March 1, 2017