Bahubali 2: रिलीज से पहले ही 500 करोड़ रुपए कमा चुकी है एस.राजामौली की फिल्म

बाहुबली के फैन्स बेसब्री से इस फिल्म के दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। वहीं खबर है कि फिल्म ने रिलीज से पहले ही 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। प्रभाष, राणा दागुबाती स्टारर बाहुबली-2 के लिए दर्शकों में गजब की एक्साइटमेंट है। क्योंकि यह फिल्म कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा की गुत्थी सुलझाने वाली है। रिलीज से पहले इस फिल्म ने अपने थिएट्रिकल राइट्स बेचने से ही अच्छी खासी कमाई कर ली है।

बाहुबली-2 तेलुगु, तमिल और हिंदी में साथ रिलीज होने वाली है। बॉलीवुड के फेवरेट फिल्म मेकर करण जौहर इस फिल्म को हिंदी वर्जन प्रेजेंट कर रहे हैं। इस फिल्म ने थिएट्रिकल राइट्स से रिकॉर्ड कमाई की है। यह बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों को भी टक्कर देने वाली है।

फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रमेश बाला बताते हैं कि बाहुबली के हिंदी वर्जन के थिएट्रिकल राइट्स ने करीब 120 करोड़ की कमाई कर ली है। बाहुबली: द बिगिनिंग साल 2015 में रिलीज हुई थी। ये पहली ऐसी हिंदी में डब की गई साउथ इंडियन फिल्म थी जिसने बॉलीवुड बॉक्सऑफिस पर 100 करोड़ की कमाई की थी।

हाल ही में बाहुबली-2 का नया पोस्टर रिवील किया गया था। यह पोस्टर अब तक सामने आए पोस्टर्स से काफी अलग था। इसमें पहली बार कोई फीमेल एक्ट्रेस पर्दे पर नजर आ रही है। इससे पहले राणा दग्गुबाती और प्रभास को हम पोस्टर्स में भारी भरकम गदा पकड़े मस्कुलर लुक में देख चुके हैं। अब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर मेकर्स ने फिल्म का चौथा पोस्टर रिवील किया था। राजमौली ने इसे अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है जिसे एक घंटे के भीतर ही तकरीबन 4 हजार लोगों ने लाइक और डेढ़ हजार लोगों ने रीट्वीट कर दिया है। पोस्टर में प्रभास और अनुष्का तीर-कमान पकड़े नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि प्रभास अनुष्का को धनुष-बाण सिखा रहे हैं। राजामौली ने ट्वीट में इसे फिल्म का एक बेहतरीन सीन बताया है।

पहले सीन में जहां शिवाकामी बच्‍चे को ले जाती है और नदी में गिर जाती है। वह कहती है, "जो पाप मैंने किए हैं, उसके लिए मृत्‍यु ही मेरी सजा होगी। इस बच्‍चे को जीवित रहना होगा, महेन्‍द्र बाहुबली को जीवित रहना होगा।" जिस पाप की वह बात करती है, शायद वह अमरेन्‍द्र बाहुबली की मौत हो सकता है। (Source: Movie Stills)

फिल्‍म में बाहुबली को पीठ पीछे से मारते हुए दिखाया गया है। कटप्‍पा एक वीर सैनिक है, वह बहादुर है। वह किसी पर पीछे से वार क्‍यों करेगा? शायद उसने किसी और को समझकर वार किया होगा। (Source: Movie Stills)

कटप्‍पा माहिष्‍मती साम्राज्‍य का वफादार सैनिक है। कटप्‍पा के पूर्वजों ने माहिष्‍मती के राजा की गुलामी करने की सौगंध ली थी। इसलिए राजा को बचाने के लिए कटप्‍पा को बाहुबली को मारना ही पड़ा। (Source: Movie Stills)

First Published on February 1, 2017 11:50 am