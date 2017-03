बद्रीनाथ की दुल्हनिया: आलिया भट्ट और वरुण धवन की फिल्म को अमीन सयामी ने दिया रेट्रो पंच, देखे वीडियो

फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया 10 मार्च को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में ऐसा काफी कुछ देखने को मिलेगा जो क्लासिक फिल्मों में होता था। इस फिल्म में वरुण धवन और आलिया भट्ट की इनोसेंट लव स्टोरी दिखाई देगी। वहीं इस फिल्म की रिलीज से पहले फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर ने बद्रीनाथ की दुल्हनिया का एक रेट्रो अंदाज वाला वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो की स्पेशल बात यह है कि इसके वॉइस ओवर में अनुभवी रेडियो आर्टिस्ट और अनाउन्सर अमीन सयामी ने अपनी आवाज दी। इस वीडियो को पूरा रेट्रो लुक दिया गया है।

करण जौहर जो अभी कुछ दिनों पहले दो जुड़वा बच्चों के पिता बने हैं, एक बार फिर दर्शकों के बीच अमीन सयामी की मशहूर आवाज़ को लेकर आए हैं। बता दें कि तम्मा- तम्मा गाने की शुरूआत में भी अमीन सयामी ने अपनी आवाज दी है। करण ने ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, दिस इज़ फूल रेट्रो फन। इस वीडियो में लोगों को एक बार फिर उनकी आवाज सुनने को मिलेगी।

वीडियो में अमीन करण, डायरेक्टर शशांक खेतान, आलिया भट्ट और वरुण धवन को इन्ट्रोडूस करा रहे हैं। इसके अलावा वरुण और आलिया के डायलॉग भी सुनने को मिलेगें। अमीन ने इस वीडियो में एक मजेदार लाइन बोली है जवानों में मस्ती और बढों में चुस्ती भरने, प्रोड्यूसर करण जौहर लाए हैं, रोमांस की खींचातानी, बद्रीनाथ की दुल्हनिया। यह लाइन इस 30 सेकेंड के वीडियो में हाईलाइट है।

वरुण और आलिया पिछले कुछ हफ्तों से फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। फिल्म के प्रमोशन के लिए वह अलग-अलग शहरों में गए साथ ही वह सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। गौरतलब है कि यह दोनों तीसरी बार एक साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले दोनों स्टूडेंट आॅफ द ईयर और हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में भी काम की चुके हैं। इसके बाद वरुण फिल्म जुड़वा में नजर आएंगे और आलिया भट्ट जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय में काम करेंगी।

This is full on RETRO FUN!!…Ameen Sayani nailing it as he always does!!! #BadrinathKiDulhaniya #10thmarch #thisfriday pic.twitter.com/h1gss8Oyrs

— Karan Johar (@karanjohar) March 8, 2017