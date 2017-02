आलिया भट्ट ने बताया- किस जगह पर वो चाहती हैं उन्हें किया जाए प्रपोज

आलिया भट्ट जल्द ही फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनियां में नजर आएंगी। फिल्म में उनके साथ वरुण धवन भी नजर आएंगे। वरुण और आलिया दोनों इन दिलों फिल्म के प्रमोशन को लेकर मीडिया से और पब्लिक से बात कर रहे है। ऐसे ही एक मौके पर जब आलिया भट्ट से पूछा गया कि वो उन्हें प्रपोज करने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी हो सकती है। तो इस सवाल के जवाब में आलिया ने कहा कि – फिल्म सेट। उन्होंने कहा कि अगर सामने वाले शख्स मुझे बेहतर तरह से जानता है। तो वो जानता होगा कि फिल्में मेरा पेहला प्यार है। तो मेरे दूसरे प्यार को फिल्म के सेट पर ही प्रपोज करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बेहद रोमंटिक हूं।

मेरे लिए रोमांस आपसी समझ है। अगर शख्स मुझे सच में प्यार करता है और मुझे समझता है तो वो जानता होगा कि मैं क्या चाहता हूं। इससे पहले आलिया भट्ट से वैलेंटाइन्स डे पर उनके प्लान्स के बारे में भी पूछा गया था। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि इस वैलेंटाइन वह क्या कर रही हैं तो उन्होंने बताया कि वह इस वैलेंटाइन अपनी आने वाली फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया के प्रमोशन में बिजी रहेंगी। बद्रीनाथ की दुल्हनियां 10 मार्च को रिलीज होनी है। फिल्म की गीत तम्मा तम्मा पहले ही काफी बड़ा हिट साबित हो चुका है।

बद्रीनाथ की दुल्हनिया: आलिया भट्ट और वरुण धवन ने परफॉर्म किया मैनेक्विन चैलेंज

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 15, 2017 6:58 am