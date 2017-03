बाहुबली टीजर-2 : युद्ध के लिए तैयार हैं प्रभास, टीजर में देखें उनका लुक

फिल्म बाहुबली के कई पोस्टर जारी कर इस फिल्म के मेकर्स ने लोगों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। दर्शकों को बाहुबली के ट्रेलर का इंतजार है। बाहुबली का ट्रेलर 16 मार्च का रिलीज किया जाएगा। हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। लोगों की इसी ब्रेसबी को बढ़ाने के फिल्म के मेकर्स ने टीजर ​जारी किया है। इस टीजर में प्रभास खून में भीगे हुए नजर आ रहे हैं और किसी की तरफ गुस्से से देख रहे हैं। मगर वह आदमी कौन है, किस ने बाहुबली को गुस्सा दिलाया। इन सब सवालों के जवाब के लिए हमें बाहुबली के ट्रेलर का इंतजार करना पड़ेगा।

कुछ दिनों पहले एसएस राजामौली ने बताया था कि बाहुबली का ट्रेलर मार्च मिड में रिलीज किया जाएगा। बता दें ​कि बाहुबली हिन्दी वर्जन के प्रोड्यूसर करण जौहर हैं। वहीं तमिल वर्जन के डिस्ट्रीब्यूटर श्री थेंनडल फिल्म फॉर चेन्नई और चेंगापेल्ट के पास है। इसके अलावा बाहुबली को मलयालम में भी डब किया जाएगा जिसके डिट्रीब्यूशन राइट्स ग्लोबल यूनाइटेड मीडिया के पास हैं।

इस फिल्म के लिए कहा जा रहा है कि इसमें काफी कुछ सरप्राइज करने वाला है। इस फिल्म के डायरेक्टर ने कहा था कि बाहुबली के दूसरे पार्ट में वॉर सीक्वेस पहले पार्ट से काफी बड़ा होगा। हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया था कि बाहुबली के पहले पार्ट में सभी कैरेक्टर का परिचय दिया गया, दूसरे पार्ट में उन्हें सही प्लॉट में दिखाया जाएगा। राजामौली ने दूसरे पार्ट को एक्चूल मील बताया था।

दो दिन पहले बाहुबली का नया जारी किया गया था जिसमें कटप्पा उर्फ सत्याराज बाहुबली उर्फ प्रभाष को पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए राजमौली ने कैप्शन दिया है- जिस लड़के को उसने पाला-पोसा, उस आदमी को मार दिया। बाहुबली—2 में प्रभास, राणा दग्गुबात्ती, तमन्ना भाटिया, अनुष्का शेट्टी, रमया कृष्णन और सत्याराज हैं। बाहुबली-2 28 अप्रैल को तेलुगू, हिन्दी, तमिल और मलायालम भाषा में रिलीज होगी।



First Published on March 14, 2017 10:43 am