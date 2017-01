आयुष्मान खुराना का नया गाना आपको अपनी प्रेम कहानी की दिलाएगा याद, भावनाओं और संघर्ष की है दास्तां

अगर आप अभी तक आयुष्मान खुराना के फैन नहीं बने हैं तो कोई बात नहीं। उनका यह लेटेस्ट गाना देखकर आप उनके फैन बन ही जाएंगे। उनका हालिया रिलीज गाना ओरे मॉन है। यह गाना आपको अपनी प्रेम कहानी की दुनिया में ले जाएगा। यह गाना आपको एक्टर का फैन बनने पर मजबूर कर देगा। पिनकॉन और स्कड आपके सामने खुराना का नया गाना लेकर हाजिर हैं। इसकी शूटिंग कोलकाता में हुई है। इसमें सिंगर कम एक्टर आयुष्मान खुराना बंगाली एक्ट्रेस ऋताभरी चक्रवर्ती, बिदिता चक्रवर्ती और कमलेश्वरी मुखर्जी के साथ दिखाई दे रहे हैं।

साढ़े पांच मिनट के इस गाने में एक बहुत खूबसूरत कहानी को दिखाया गया है। जिसमें एक लड़का और लड़की हर तरह की परेशानियों से जूझते हुए अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं और आखिर में उनका रुठा हुआ परिवार एक हो जाता है। यह म्यूजिक वीडियो 3 जनवरी को रिलीज किया गया था। इसे अब तक एक लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। वर्कफ्रंट की बात करें तो आयुष्मान खुराना अपनी अपकमिंग फिल्म में एक बंगाली लड़के का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। मेरी प्यारी बिंदु में एक्टर परीणिती चोपड़ा के साथ नजर आएंगे।

बता दें कि फिल्म मेरी प्यारी बिंदु का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। बाकी फिल्मों के फर्स्ट लुक जैसे इस फिल्म का फर्स्ट लुक कुछ बहुत ज्यादा नहीं कहता है। फर्स्ट लुक में सिर्फ आयुष्मान खुराना और परिणीति चोपड़ा नजर आ रहे हैं जो कि बहुत ही बेफिक्र अंदाज में बैठे हुए हैं। परिणीति जहां गन पोज दे रही हैं वहीं आयुष्मान ने गोली की आवाज से होने वाले शोर से बचने के लिए अपने कान बंद कर रखे हैं। बहुत सोच समझ कर अपनी फिल्मों का चुनाव करने वाले आयुष्मान यश राज फिल्म के बैनर तले बनने जा रही इस फिल्म में पहली बार परिणीति के साथ नजर आएंगे।

फिल्म की रिलीज डेट 12 मई 2017 रखी गई है, यह राज फिल्म्स के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस फर्स्ट लुक को जारी करते हुए लिखा, “अभिमन्यु और बिंदु के पास आपके लिए एक न्यूज है। 12 मई 2017 को करिए उनसे मुलाकात।” इन दोनों ही सितारों को मुंबई के कोल्डप्ले कॉन्सर्ट में साथ देखा गया था।

First Published on January 5, 2017 9:37 am