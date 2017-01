फिर पर्दे पर आने वाली है दम लगाके हईशा वाली जोड़ी, शुभ मंगल सावधान में साथ हैं आयुष्मान खुराना-भूमि पेडनेकर

दम लगा के हईशा फिल्म में साथ नजर आई जोड़ी एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर आने वाली है। खबर है कि आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर एक लव स्टोरी में साथ काम करने वाले हैं। पहले आयुष्मान के साथ एक हेवी वेट लुक में नजर आई भूमि अब बिल्कुल फिट एंड फाइन हो चुकी हैं। दोनों डायरेक्टर आरएस प्रसन्ना की फिल्म शुभ मंगल सावधान में काम करने वाले हैं। इस फिल्म को आनंद एल राय और इरोस ग्रुप मिल कर प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग दिल्ली और हरिद्वार में की जाएगी। फिल्म का पूरा शेड्यूल तय कर लिया गया है। यह फिल्म इसी साल अगस्त में रिलीज होगी। इससे पहले आयुष्मान और भूमि की फिल्म दम लगाके हईशा भी हरिद्वार में ही शूट की गई थी।

आयुष्मान ने यह खबर मंगलवार 17 जनवरी को ट्विटर के जरिए शेयर की। अपनी नई फिल्म के बारे में बताते हुए काफी एक्साइटमेंट हो रही है। यह अलग और पागलपन से भरी फिल्म होगी #ShubhMangalSaavdhan इसमें भूमि भी साथ हैं। इसके साथ ही आयुष्मान ने आनंद राय, इरोस ग्रुप को धन्यवाद कहा।

एक अखबार से बातचीत में आनंद ने कहा, शुभ मंगल सावधान एक मस्ती से भरी एक कहानी होगी। तनु वेड्स मनु बनाने के बाद से ये कुछ उस तरह की कहानी है जिनसे मैं पहचाना जाता हूं। यह एक सिपंल और मजेदार कहानी है। फिल्म के लिए आयुष्मान और भूमी को इसलिए चुना गया क्योंकि वह इसपर परफेक्ट फिट होते हैं।

जब उनसे पूछा गया कि अगर उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई तो वह खुद इसे डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे तो उन्होंने कहा, मैं आसानी से फिल्म डायरेक्ट नहीं करता। लेकिन फिल्मों को सपोर्ट करने में मुझे अच्छा लगता है। साथ ही मुझे उन फिल्म मेकर्स को सपोर्ट करने में अच्छा लगता है जो किसी कहानी के साथ न्याय कर सकते हैं।

वीडियो:आतिफ असलम ने छेड़छाड़ का सामना कर रही लड़की को बचाने के लिए बीच में ही रोका कॉन्सर्ट; लड़कों को दी वॉर्निंग

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 17, 2017 10:59 am