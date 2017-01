MS DHONI के लिए नॉमिनेट ना करने पर भड़के संगीतकार अरमान मलिक, लिखा- अवॉर्ड गया भाड़ में….

अवॉर्ड फंक्शन पर सवाले रह रह कर उठते ही रहते हैं। ऐसे ही कुछ सवाल अपनी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से इस बार खड़े किए हैं बॉलीवुड के उभरते संगीतकार अरमान मलिक। अरमान मशहूर संगीतकार अनु मलिक के भतीजे और डब्बू मलिक के बेटे हैं। अरमान ने 13 तारीख को फेसबुक एक पोस्ट लिखकर जमकर अवॉर्ड फंक्शन पर भड़ास निकाली। अरमान ने किसी खास अवार्ड फंक्शन का नाम लिए बिना लिखा कि उन्हें इस साल बाग़ी और कपूर एंड सन्स के लिए नामांकित किया गया है। बाग़ी से बहेतर तो दूसरे संगीतकारों के एल्बम थे। अमाल लिखते हैं ‘बाग़ी का संगीत औसत था और ‘एमएस धोनी’ और ‘बार बार देखो’ उससे ज्यादा बड़े और बेहतर एल्बम थे।’ साथ ही अमाल ने ज्यूरी पर पक्षपात करने का भी आरोप लगाया।

कहानी, नीरजा, फितूर और बैंजो का ज़िक्र करने के साथ साथ अमाल ने अभिनय के लिए दिए जाने वाले पुरस्कारों पर भी टिप्पणी की है। वह लिखते हैं ‘मुझे हैरानी होती है कि किस तरह आप एक स्टार किड को नवोदित कलाकार का अवॉर्ड थमा देते हैं, उस काम के लिए जिसे किसी ने देखा भी नहीं होगा। वहीं दिलजीत दोसांज जिन्हें उड़ता पंजाब के लिए अवॉर्ड जरूर मिलना चाहिए था, वो कहीं नहीं हैं। सरबजीत में रणदीप हूडा ने रोल के लिए अपनी हड्डियां तक बेहाल कर ली लेकिन आपने सिर्फ ऐश्वर्या को नोमिनेट किया….!’ अमाल ने अपने पोस्ट के अंत में लिखा कि ‘अवॉर्ड गया भाड़ में लेकिन कम से कम हर साल कलाकार के काम को देखकर तो उसे नामांकित करो.’ अपनी पोस्ट के अंत में कमाल लिखते है कि इस पोस्ट के बाद उन्हें दोबारा कभी भी नामांकित न किया जाए लेकिन वह खुश हैं कि उन्होंने अपनी बात खुलकर कह दी है।

First Published on January 16, 2017 5:48 am