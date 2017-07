आधी रात में अर्जुन रामपाल का पीछा करते हुए उनके घर तक पहुंचे फैंस, जानिए- फिर क्या हुआ

कुछ दिनों पहले डैडी स्टार अर्जुन रामपाल के घर के बाहर एक लेट नाइट ड्रामा देखने को मिला। जब फैंस का एक ग्रुप अपने चहिते एक्टर के साथ सेल्फी लेने के लिए आया। एक्टर उस समय एक रेस्टोरेंट में थे और आधी रात को जब वे घर वापस जा रहे थे तब उन्हें फैंस के ग्रुप ने सेल्फी के लिए अप्रोच किया। स्पॉटब्वॉय की रिपोर्ट के अनुसार- एक्टर के ड्राइवर को जब इस मामले का पता चला तो वो बीच में आया और फैंस को चले जाने के लिए कहा। इसके बाद अर्जुन जल्दी से अपनी कार मे बैठ गए और वहां से चले गए। ड्राइवर का व्यवहार युवा फैंस को अच्छा नहीं लगा। वो अपने आइडल के साथ सेल्फी लेने को आतुर थे। इसी वजह से हार ना मानते हुए उन्होंने अर्जुन की गाड़ी का पीछा किया।

जैसे ही एक्टर कार से बाहर आए तो उन्होंने रॉक ऑन स्टार को ड्राइवर के व्यवहार के बारे में बताया और उनसे सेल्फी के लिए कहा। लेकिन ऐसा लगता है कि एक्टर मूड में नहीं थे इसलिए वो वहां से जोरदार बहस के बाद अपने घर के अंदर चले गए। इस वजह से उनके फैंस दुखी हो गए। अभी तक इस मामले पर एक्टर की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। वैसे यह पहली बार नहीं है जब अर्जुन रामपाल ने अपना आपा खोया है।

इससे पहले अप्रैल में उनपर कनॉट प्लेस के नाइटक्लब में एक फैन पर कैमरा फेंककर मारने की वजह से मामला दर्ज हुआ था। दिल्ली के रहने वाले शोभित ने 9 अप्रैल को एक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें उसने आरोप लगाया था कि 5 स्टार होटल में रामपाल ने उनके ऊपर कैमरा फेंका जिसकी वजह से उन्हें चोट लग गई थी। दरअसल पांच सितारा होटल में एक फोटोग्राफर अर्जुन की फोटो खींच रहा था। जिसपर उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने उसका कैमरा छीनकर उसे धक्का दे दिया। जिसकी वजह से शिकायतकर्ता को चोट पहुंची थी।

शिकायत कर्ता के अनुसार यह घटना 5 स्टार होटल में घटित हुई। उसने दिल्ली में एक्टर के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित शोभित का कहना है कि घटना सुबह 3.30 पर घटित हुई। मुझे नहीं पता कि आखिर क्यों अर्जुन रामपाल ने मुझपर कैमरा फेंका था।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 11, 2017 11:05 am