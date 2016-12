गोवा में दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं तलाक का फैसला कर चुके अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा

अलग होने का फैसला कर चुके मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान गोवा में दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं। मलाइका अरोड़ की बहन अमृता अरोड़ा ने पार्टी की ये तस्वीरें शेयर कीं। भले ही दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया हो लेकिन लगता है कि दोनों की दोस्ती शायद बनी हुई है। इसकी एक वजह दोनों के बच्चे हो सकते हैं। इसी तरह की म्यूचुअस एग्रीमेंट ऋतिक रोशन और सुजैन खान के बीच भी दिखती है। सुजैन भी बच्चों के लिए हमेशा आगे रहती हैं। उनका कहना है कि अपने पर्सनल प्रॉब्लम से कहीं ज्यादा जरूरी उनके बच्चे हैं। इसी के चलते वो ऋतिक और बच्चों के साथ दुबई में छुट्टियां मनाने गई हुई हैं। उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर छाई हुई थीं। अब मलाइका और अरबाज अपने करीबियों के साथ गोवा में पार्टी करते दिखे। इन तस्वीरों को दिखाने का क्रेडिट अमृता अरोड़ा को जाता है जिन्होंने यह तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। अरबाज और मलाइका भले ही थोड़े दूर नजर आ रहे हैं। लेकिन अपने मतभेद भुलाकर वह एक पार्टी में साथ शामिल हुए यह एक अच्छी बात है।

बता दें कि हाल ही में खबर आई थी कि मलाइका ने तलाक के लिए मुआवजे के तौर पर 10 से 15 करोड़ रुपए मांगे हैं। इस पर अरबाज ने हामी भी भर दी है। इसके साथ ही अरबाज ने अपने बेटे की परवरिश की खर्च उठाने की भी पेशकश की थी।

अमृता अरोड़ा ने सेलिब्रेट किया पति शकील का बर्थडे; मलाइका अरोड़ा खान और करीना कपूर हुईं शामिल

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 31, 2016 11:34 am