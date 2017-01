शूटिंग के लिए स्विजरलैंड पहुंचे अरबाज खान, जमकर कर रहे हैं मस्ती

दबंग-2 के डायरेक्टर अरबाज खान इन दिनों स्विटजरलैंड में मस्ती कर रहे हैं। अरबाज जो फिलहाल थोड़े रिलैक्स नजर आ रहे हैं हाल ही में पत्नी मलाइका अरोड़ा से तलाक की खबरों के चलते सुर्खियों में आए थे। अब अरबाज जल्द एक म्यूजिकल मर्डर मिस्ट्री में बतौर एक्टर नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का नाम कमबैक बताया जा रहा है। फिल्म का डायरेक्शन चंद्रकांत सिंह कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म में नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। फिल्म की शूटिंग एक महीने में पूरी कर ली जाएगी। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग स्विजरलैंड के स्की रिजॉर्ट अरोसा में की जाएगी यह ज्यूरिख से दो घंटे की दूरी पर है। अरबाज फिलहाल स्विजरलैंड में ही हैं जहां से उन्होंने तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं। जिनमें वह प्रोड्यूसर अजय छाबड़िया के सा मस्ती करते दिख रहे हैं।

इसके साथ ही अरबाज दबंग-3 की स्क्रिप्ट भी तैयार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि दबंग-3 साल 2018 तक रिलीज की जाएगी। इसकी शूटिंग मार्च में शुरू होगी। वहीं अरबाज की पर्सनल लाइफ की बात करें तो न्यू ईयर के मौके पर उन्हें और मलाइका को परिवार और दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए गोवा में देखा गया था।

First Published on January 18, 2017 11:44 am