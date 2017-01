एक्शन ही नहीं किचन में भी परफेक्ट हैं जैकी चैन, उनके बनाए नूडल्स के लिए सोनू सूद ने छोड़ी थी डायटिंग

जैकी चैन केवल एक्शन में ही नहीं एक और चीज में परफेक्ट हैं। जी हां उनका यह दूसरा टैलेंट कुकिंग है। उन्होंने अपना यह टैलेंट कुंग फू योगा की शूटिंग के दौरान दिखाया था। इंटरनेशनल स्टार जैकी चैन ने अपने मेहमान सोनू सूद, दिशा पटानी और अमायरा दस्तूर का पूरा ख्याल रखा था। खबर है कि चीन में शूटिंग के दौरान फिल्म के एक्टर्स और डायरेक्टर स्टैनले टॉन्ग एकसर डिनर के लिए साथ बैठते थे। ऐसे में कई बार जैकी खुद कुछ खास डिश बनाकर उन्हें सर्व करते थे।

सोनू सूद जो एक फिटनेस फ्रीक हैं और हमेशा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं उन्होंने भी चीन में नूडल्स खाए। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि वह नूडल्स जैकी चैन ने बनाए थे।

चीन में जैकी चैन की मेहमाननवाजी का मजा लेने वाले बॉलीवुड एक्टर्स ने मुंबई में उनकी खूब खातिरदारी की। हाल ही में अपनी फिल्म कुंग फू योगा की प्रमोशन के लिए मुंबई आए जैकी ने यहां सलमान खान से मुलाकात की। इसके साथ ही वह कपिल शर्मा के शो पर भी पहुंचे।

कपिल के शो पर जैकी चैन, सोनू सूद और कुंग फू योगा की टीम ने खूब मस्ती की। शो के आखिर में कपिल ने पंजाबी टप्पे गाए। कपिल के इन टप्पों पर सभी ने जमकर डांस किया।

वीडियो-जैकी चैन ने पारंपरिक देसी अवतार में किया सलमान खान का स्वागत

First Published on January 31, 2017 10:10 am