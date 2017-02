फिल्लौरी के प्रमोशन के दौरान फैंस से वाट्सएप के जरिए जुड़ी रहेंगी अनुष्का शर्मा, ये रहा नंबर

अनुष्का शर्मा अपनी फिल्म फिल्लौरी के प्रमोशन को लेकर एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रही हैं। फिल्म के निर्माता हर हफ्ते फैंस की एक्ट्रेस के साथ बातचीत करवाएंगे। फॉक्स स्टार स्टूडियो की चीफ मार्केटिंग ऑफिसर शिखा कपूर ने एक बयान में कहा- फिल्म प्रमोशन के दौरान सेलिब्रिटी गायब हो जाता है। हम अपनी फिल्म को लेकर लगातार जमीन तैयार करते रहना चाहते हैं ताकि लोग उससे जुड़े रहे। इस फिल्म में अनुष्का एक भूत का किरदार निभा रही हैं। अपने इस किरदार को आगे ले जाने के लिए उन्होंने शशि नाम से एक फोन नंबर रजिस्टर करवाया है। फिल्म में उनके किरदार का नाम यही है। इस नंबर के जरिए वो फैंस के साथ वाट्सएप के वीडियो कॉलिंग फीचर के द्वारा जुड़ी रहेंगी। यह नंबर है- 9867473178।

फैंस को अपने वाट्सऐप कॉन्टैक्ट में शशि को जोड़ना होगा। जिसके बाद उन्हें डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगी। यह नंबर फिल्म के प्रचार अभियान के दौरान लगातार यूज किया जाएगा। इसी के जरिए उन्हें फिल्म से जुड़े सभी तरह के प्रमोशनल कंटेट तक एक्सेस हो जाएगी। इस आइडिया के बारे में आगे बताते हुए कपूर ने कहा कि फिल्लौरी की कहानी काफी यूनिक है जिसमें लीड एक्टर ने एक दोस्ताना भूत की भूमिका निभाई है। इसी वजह से हमें एक ऐसे अभियान को करने का आइडिया आया जो किसी सपने जैसा और यूनिक हो। इस फिल्म को फॉक्स स्टार स्टूडियो और क्लीन स्लेट फिल्म्स ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। इसे अनशई लाल ने डायरेक्ट किया है और 24 मार्च को फिल्म रिलीज हो जाएगी।

बता दें कि अनुष्का शर्मा की फिल्म फिल्लौरी का पहला गाना रिलीज हो गया है। यह एक सूफी रोमांटिक सॉन्ग है। गाने में दिखाया गया है कि किस तरह आंखों से शुरू हुआ ये प्यार दोस्ती तक पहुंचता है और फिर मुकाम पर आता है। गाने का म्यूजिक, इसकी फील और इमोशन दिस छूने वाले हैं। इस गाने को शाश्वत सचदेव ने कंपोज किया है।

वहीं गाने को आवाज रोमी, विवेक और हरिहरन ने मिलकर दी है। गाने के बोल अन्विता दत्त ने लिखे हैं। अनुष्का ने यह गाना अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। गाने के बोल बेहतरीन है और इसकी वीडियो की बात करें तो दिलजीत दोसांझ और अनुष्का बेहतरीन लग रहे हैं।

First Published on February 23, 2017 9:22 am