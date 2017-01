पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान का नया चेहरा होंगी अनुष्का शर्मा

अनुष्का शर्मा अब जल्द साफ-सफाई का पाठ पढ़ाती नजर आएंगी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस तरह की कोई फिल्म साइन की है। बल्कि वह स्वच्छ भारत अभियान के तहत जागरुकता फैलाएंगी। शहरी विकास मंत्रालय ने अनुष्का को स्वच्छ भारत अभियान के लिए चुना है। अनुष्का को चुनने का मकसद ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक यह संदेश पहुंचाना है। साथ ही ग्रामीण इलाकों में रह रही महिलाओं को जागरुक करना है।

मुंबई मिरर में छपी खबर की मुताबिक 28 साल की इस एक्ट्रेस प्रोड्यूसर को मंत्रालय ने महिलाओं तक पहुंच बनाने के लिए चुना है। ताकि वह साफ सफाई को लेकर महिलाओं से जुड़े पहलुओं को उजागर कर सकें। साथ ही सेहत से जुड़ी जानकारियां भी हर महिला तक पहुंचा सकें।

एक सूत्र ने बताया, ऐसे इलाकों में पुरुष टॉयलेट बनवाने से बचते हैं। जबकि महिलाओं को इसकी जरूरत होती है। यह उनकी सेहत और सुरक्षा दोनों के लिए बहुत जरूरी होता है। अपनी फिल्मों के जरिए अनुष्का ने हमेशा महिलाओं को प्रेरणा दी है। ऐसे में सरकार को लगता है उनकी आवाज महिलाओं की आवाज को बल देगी।

खबर है कि अनुष्का ने इसके लिए दो वीडियो शूट भी कर लिए हैं। बता दें कि अमिताभ बच्चन भी इस अभियान के बड़े चेहरे हैं। वह भी ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों को घर में टॉयलेट होने के फायदे बताते हैं। अब अनुष्का शर्मा भी इस अभियान से जुड़ी हैं।

First Published on January 31, 2017 9:36 am