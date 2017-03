फिल्लौरी का गाना नॉटी बिल्लो हुआ रिलीज, पहली बार अनुष्का शर्मा बनी रैपर तो दिलजीत दोसांझ ने गाया गाना

जब से फिल्लौरी फिल्म के गाने रिलीज होने शुरू हुए हैं तभी से फैंस इंतजार कर रहे हैं कि कब दिलजीत दोसांझ गाना गाएंगे। अब फाइनली उनकी आवाज मे एक गाना रिलीज हो गया है। फैंस को उम्मीद थी कि सूफी गाना साहिबा एक्टर सिंगर गाएंगे लेकिन इसके बजाए उन्होंने फंकजाबी गाना गाया है। फिल्म की भूतनी यानी अनुष्का शर्मा ने इस गाने में रैप दी है। ऐसा लगता है कि यह गाना फिल्म के क्रेडिट का है क्योंकि इसमें वो भूतनी के तौर पर नजर नहीं आ रही हैं। वहीं दिलजीत भी एक्ट्रेस के साथ अपने कूल डांस मूव्स दिखाते हुए नजर आ रहे हैं।

इस गाने में पहली बार पैदायशी भूत के किरदार से हटकर अनुष्का शर्मा नॉटी बिल्लो बनी हुई हैं। यह एक प्योर पार्टी सॉन्ग है। दिलजीत दोसांझ और अनुष्का के अलावा इस गाने में नकाश अजीज और शिल्पी पॉल भी नजर आ रहे हैं। एक्ट्रेस ने एक बयान में कहा- मैं अपने को स्टार दिलजीत दोसांझ के साथ नॉटी बिल्लो को लॉन्च करते हुए बहुत खुश हूं। उन्होंने इस गाने को गाया है जबकि मैंने पहली बार रैप की है। मुझे उम्मीद है लोगों को यह पसंद आएगा। गाने के म्यूजिक को शाश्वत सचदेव ने कंपोज किया है वहीं लिरिक्स अनविता दत्त ने लिखे हैं।

फिल्लौरी में अनुष्का शर्मा, दिलजीत दोसांझ लीड एक्टर्स के तौर पर जबकि सूरज शर्मा और मेहरीन पीरजादा सपोर्टिंग किरदार में हैं। यह फिल्म 24 मार्च को रिलीज होगी। बता दें कि हाल ही में आयोजित हुए आॅस्कर अवॉर्ड के दौरान बेस्ट फिल्म अवॉर्ड को लेकर गलती हुई उसके बाद वह सोशल मीडिया पर ट्रोल हुआ। वहीं इस बारें में बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने कहा कि वह काफी खुश है भले ही थोड़े ही समय के लिए लेकिन ला ला लैंड की टीम बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड ​जीतने के बाद रोई नहीं।

अनुष्का ने कहा कि यह काफी सैड होता है कि आपको अवॉर्ड मिला है और अपनी स्पीच देने से पहले रोने लगते हैं, यह काफी फनी होता है। वहीं फिल्लौरी फिल्म में उनके को स्टार दिलजीत दोसांझ ने कहा कि ला ला लैंड की एक्ट्रेस एम्मा स्टोन को बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड मिला लेकिन यह अवॉर्ड जीतने के बाद भी बैक स्टेज उनकी शक्ल ऐसी बनी हुई थी जैसे उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है।

First Published on March 5, 2017 9:12 am