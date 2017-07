अनुष्का शर्मा की कहानी: सबसे बड़ी कमजोरी आई काम, बनी बॉलीवुड में एंट्री की वजह

अनुष्का शर्मा की गिनती आज बॉलीवुड की सबसे सफल हीरोइनों में की जाती है। अनुष्का पूरी तरह नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से है। अनुष्का का बचपन बैंगलौर में बीता है। इसके बाद से वहां से निकलकर मुंबई में अपनी जगह बना पाना आसान काम नहीं था। अनुष्का ने एक टीवी इंटरव्यू में बताया कि कैसे मॉडलिंग के समय उन्हें एक के बाद एक कई कमर्शियल ऐड के लिए रिजक्शन झेलना पड़ा था। अनुष्का ने मॉडलिंग के समय कई बार कमर्शयल ऐड का काम पाने के लिए कोशिश की लेकिन ज्यादातर बार उन्हें अंत में ड्रॉप कर दिया जाता था। बाद में ये ही रिजेक्शन उनका शाहरुख खान के साथ फिल्म रब ने बना दी जोड़ी में ब्रेक मिलने का कारण बना।

अपने स्ट्रगल के दिनों के बारे में बताते हुए अनुष्का ने कहा कि जब उन्होंने जब उन्हें रब ने बना दी जोड़ी के लिए ऑडिशन दिया तो आदित्य चोपड़ा एक ऐसी लड़की को बतौर हीरोइन चाहते थे जो पूरी तरह नई हो। जिसने बिल्कुल भी काम ना किया हो। ऐसे में अनुष्का के ज्यादा कमर्शियल ऐड में ना होना उनके लिए प्लस प्वाइंट बन गया। उनका कम करने के कारण वो आदित्य चोपड़ा को हीरोइन के लिए पसंद आ पाई। अपने छोटे से कैरियर में अनुष्का आदित्य चोपड़ा, यश चोपड़ा , करण जौहर, राजकुमार हिरानी, विशाल भारद्वाज जैसे बड़े निर्देशकों के साथ काम कर चुकी हैं। अपने बचपन का ज्यादातर हिस्सा बैंगलोर में बिताने के कारण अनुष्का की हिंदी भी बहुत अच्छी नहीं थी फिल्मों में काम करने केलिए अनुष्का को अपनी हिंदी पर भी बहुत काम करना पड़ा। जल्द ही अनुष्का इम्तियाज अली की अगल फिल्म जब हैरी मेट सेजल में नजर आएंगी। ये फिल्म 4 अगस्त को रिलीज होनी है। शाहरुख के साथ रब ने बना दी जोड़ी, जब तक है जान के बाद अनुष्का की ये तीसरी फिल्म होगी।

First Published on July 11, 2017 5:51 am