शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा का फिल्म ‘रहनुमा’ के डिस्ट्रीब्यूटर्स राइट्स 125 करोड़ रुपए में बिके

बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान अनुष्का शर्मा के साथ निर्देशक इम्तिायाज अली की अगली फिल्म में नजर आएंगे। अभी फिल्म को रिलीज होने में काफी समय उसके बावजूद फिल्म ने 125 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार शाहरुख की ये अनटाइटल्ड फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को देशी और विदेशी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने 125 करोड़ रुपए में खरीदा है। इन राइट्स को नरेंद्र हिरावत नाम के ड्रिस्ट्रीब्‍यूटर ने खरीदा है। एक ऑनलाइन पोर्टल से बातचीत में नरेंद्र ने इस बात की पुष्टि की लेकिन ये नहीं बताया कि कितने रुपयों में ये डील हुई है। इस फिल्म में इम्‍तियाज के साथ शाहरुख पहली बार काम कर रहे हैं जिसमें उनके साथ लीड रोल में अनुष्का शर्मा हैं। इससे पहेल अनुष्का के साथ शाहरुख फिल्म रब ने बना दी जोड़ी में दिखाई दिए थे। वहीं इम्तियाज की आखिरी फिल्म तमाशा थी जिसमें रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण नजर आए थे।

कुछ हफ्तों पहले सलमान खान ने सभी को चौंकाते हुए शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा स्टारर फिल्म का पहला लुक जारी किया था। उन्होंने ट्विटर पर इसे शेयर किया था। जिसमें दबंग खान ने अपने मुंह बोले भाई के लिए अपना भाव व्यक्त किया था। ट्विट में उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट भी बता दी थी। सुल्तान ने बताया था कि फिल्म 2017 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 11 अगस्त को रिलीज होगी। इसपर उन्होंने कहा था कि यह उनकी पसंद की डेट है और बताया था कि फिल्म का टाइटल अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है। उन्होंने फैंस से कुछ नाम सुझाने के लिए कहे थे। शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा वाली फिल्म का क्या नाम होना चाहिए इसपर सोशल मीडिया में काफी चर्चा हुई। इसपर कई तरह के टाइटल आए जिनमें जब दे मेट, सफरनामा जैसे सुझाव आए थे। अब फाइनली इसका नाम रखा गया है- रहनुमा।

इंटरटेनमेंट पोर्टल पॉप डायरिज में आई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि फिल्म का नाम यह उर्दू शब्द हो सकता है। कुछ हिंदी गानों में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जिसका मतलब होता है गाइड और इसमें शाहरुख खान एक यूरोपियन गाइड की भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए फिल्म का नाम रहनुमा रखना कुछ गलत नहीं होगा। पहले इसका नाम द रिंग रखा गया था। इसकी शूटिंग जनवरी 2017 में पूरी हो जाएगी।

First Published on March 8, 2017 6:50 am