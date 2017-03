फिल्लौरी: अनुष्का शर्मा ने बताया उनके लिए क्या है टाइमलेस लव

फिल्लौरी का गाना साहिबा के दिल को छू लेने वाले बोल ने इसे काफी स्पेशल बना दिया है। अनुष्का शर्मा उर्फ शशि को लगता है कि यह फिल्म का सबसे बेस्ट गाना है। मेकर्स ने साहिबा का बिहाइंड द सींस का विडियो रिलीज किया है जिसमें वो बता रही हैं कि असल जिंदगी में उन्हें कैसा प्यार चाहिए और कैसे यह मिर्जा और साहिबा के प्यार से इसकी तुलना की जा रही है। एक्ट्रेस ने कहा- मैं इस गाने को हमेशा से पसंद करती हूं। इस गाने में एक स्पेशल मैसेज है। वो कहता है कि प्यार का अहसास और मतलब बदलता नहीं है लेकिन परिस्थितियों की वजह से प्यार का एक्सप्रेशन बदल जाता है।

अनुष्का ने कहा- यह एक एपिक लव स्टोरी है और इसी वजह से मिर्जा साहिबा से इसकी तुलना की जा रही है। अनविता दत्त ने गाने के बोल लिखे हैं जो शशि की यात्रा को दिखाते हैं। उन्होंने इस गाने का क्रेडिट गायक रोमी को दिया है। लेकिन रोमी के पास अपनी चुनौती थी जिससे उसे लड़ना था। रोमी ने कहा यह मेरे लिए काफी टफ गाना था क्योंकि मैंने इस तरह का गाना कभी नहीं गाया था। अनुष्का ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है और वो इसमें फ्रेंडली भूत बनी हैं। फिल्म की कहानी शशि नाम की लड़की की है जिसे दिलजीत दोसांझ के किरदार से प्यार हो जाता है। एक्ट्रेस के भूत बनने के रहस्य का खुलासा 24 मार्च को होगा। लेकिन इससे पहले दोनों फिल्म को लेकर लोगों के मन में जागरुकता बनाए हुए हैं।

कई सोशल मीडिया के जरिए अनुष्का फिल्म का प्रमोशन कर रही हैं। एक प्रोड्यूसर के तौर पर फिल्लौरी अनुष्का की दूसरी फिल्म है। इससे पहले उन्होंने एनएच 10 बनाई थी जिसमें उनके साथ नील भूपालम थे।

बता दें कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है और इसे अब तक एक करोड़ चार लाख से भी ज्यादा लोग सिर्फ यूट्यूब पर देख चुके हैं। हालांकि ट्रेलर के मुताबिक लगता है कि लोगों को फिल्म अपनी ओर आकर्षित करेगी और यह एक अच्छी हिट साबित होगी, लेकिन बावजूद इसके इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहीं अनुष्का शर्मा काफी परेशान हैं।

