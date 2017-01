अनुष्का शर्मा के लिए बच्ची ने गाया उनकी फिल्म सुल्तान का गाना ‘जग घूमेया’, देखिए वीडियो

Anushka's younger fan singing Jag Ghoomeya is too-cute-to-handle. @pinkvilla 😍 . . #pinkvilla @anushkasharma #anushkasharma #bollywood #movie #actor #celeb #star #sultan #jagghoomeya #salmankhan #instavideo #instamoment #instacute #cute #adorable

A video posted by Pinkvilla (@pinkvilla) on Jan 30, 2017 at 11:01pm PST