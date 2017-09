वीडियो: GQ अवॉर्ड्स में रणवीर सिंह को अचानक सामने देख अनुष्का शर्मा हो गईं असहज, ऐसे किया रिएक्ट

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह जहां जाते हैं अपनी सुपरफास्ट एनर्जी साथ ले जाना नहीं भूलते। हाल ही में रणवीर सिंह को मुंबई में हुए अवॉर्ड फंक्शन में देखा गया। जीक्यू अवॉर्ड फंक्शन में जहां रणवीर सिंह पूरे जोश और मस्ती के साथ दिखाई दिए वहीं इसी अवॉर्ड फंक्शन में उनकी मुलाकात उनकी पुरानी को स्टार अनुष्का शर्मा से भी हुई। जैसे ही दोनों एक दूसरे को आगे बढ़कर हेलो बोलने लगे सारे कैमरे उनकी तरफ घूम गए। यही तस्वीर अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

रणवीर ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के साथ फिल्म ‘बैंड बाजा बारात’ से की थी। फिल्म के हिट होने के बाद इसी जोड़ी को एक बार फिर फिल्म ‘लेडीज वर्सेस रिक्की बहल’ में लाया गया। इस फिल्म के बाद दोनों एक्टर्स दोबारा कहीं साथ नजर नहीं आए। काफी लंबे वक्त के बाद अनुष्का और रणवीर को एक दूसरे से मिलते हुए देखा गया। आपको ये भी बता दें, रिपोर्ट्स के अनुसार रणवीर और अनुष्का एक दूसरे के काफी करीब थे वहीं दोनों के रिलेशन में होने की भी काफी चर्चा थीं।

रणवीर और अनुष्का को मिले काफी वक्त हो गया था इस फंक्शन में जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो पहले तो दोनों थोड़े असहज हो गए। लेकिन बाद में दोनों ने खुश होकर एख दूसरे को लगे लगा कर हेलो कहा। वहीं रणवीर सिंह जीक्‍यू अवॉर्ड्स में आमिर खान से भी मिले। क्योंकि आमिर खान आसानी से अवॉर्ड्स फंक्शन में नजर नहीं आते। वहीं इस अवॉर्ड फंक्शन में आमिर नजर आए। बस इस बात का फायदा उठाकर रणवीर ने आमिर के साथ जल्दी से एक सेल्फी ले ली। वहीं रणवीर ने ये तस्वीर सोशल मीडिया पर भी शेयर की है।

