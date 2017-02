एक फैन ने ट्वीट किया ‘स्टार फुटबॉलर मेसी को भी है फिल्लौरी का इंतजार’, अनुष्का शर्मा ने दिया ये मजेदार जवाब

अनुष्का शर्मा की लिए साल 2017 की शुरुआत शानदार रही। एक तरफ जहां साल 2016 के आखिर में उनकी फिल्म ऐ दिल है मुश्किल ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया। वहीं दूसरी तरफ इस साल उनकी फिल्म फिल्लौरी जल्द पर्दे पर आने वाली है। अभी कुछ दिनों पहले फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है। फिल्म के टीजर ने इस फिल्म के लिए एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। वहीं वैलेंटाइन डे के मौके पर उन्हेंने फिल्म का एक पोस्ट भी रिलीज किया। देशभर में अनुष्का के फैन्स को इस फिल्म का इंतजार है। अर्जंटीना के स्टार फुटबॉलर लॉयनेल मेसी भी अनुष्का की फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। यह सुनकर आपको हैरानी जरूर हुई होगी। इसी तरह जब हमने यह देखा तो हम भी थोड़ी देर सोच में पड़ गए।

सोशल मीडिया पर चेक करने पर पता चला कि अनुष्का के किसी फैन ने यह ट्वीट किया था। अपने फैन के इस मजेदार ट्वीट पर अनुष्का ने भी मजाकिया अंदाज में जवाद दिया। ट्विटर पर तो फिल्म के माहौल बन चुका है। फिल्म मेकर्स भी फिल्म के ट्रेलर को मिले रिस्पॉन्स से काफी खुश हैं।

इस फिल्म में अनुष्का एक फ्रेंडली और एंटरटेनिंग भूत के किरदार में नजर आएंगी। यह फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, सूरज शर्मा और मेहरीन पीरजादा ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं। यह फिल्म 24 मार्च को रिलीज होने वाली है।

फिल्लौरी के अलावा अनुष्का से जुड़ी एक और खबर सोशल मीडिया पर छाई है। दरअसल स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा के साथ अपने रिश्ते की कन्फर्मेशन दे दी है। विराट ने अनुष्का और अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए एक मैसेज लिखा। यह तस्वीर विराट ने वैलेंटाइन डे के एक दिन बाद शेयर की। इस तस्वीर से साफ है कि दोनों स्टार्स एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि अनुष्का ने अभी तक विराट के इस मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया है।

फिल्लौरी का नया पोस्टर फिल्लौरी का नया पोस्टर



First Published on February 16, 2017 11:58 am