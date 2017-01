अपने बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा के कपड़े पहनती हैं अनूषा दांडेकर, एमटीवी के शो के दौरान भी नजर आएगा उनका ये अंदाज

अभिनेत्री-गायिका अनूषा डांडेकर रियलिटी शो ‘एमटीवी लव स्कूल’ में करण कुंद्रा के कपड़े पहने हुए नजर आएंगी। वहीं उनका कहना है कि वह हमेशा उनके कपड़े पहनती हैं। अनूषा ‘एमटीवी लव स्कूल’ के एपिसोड में शर्ट पहने नजर आएंगी। इस पर करण का कहना है कि जब लड़कियां लड़कों के कपड़े पहनती हैं तो और भी खूबसूरत लगती हैं।

करण की शर्ट पहनने पर टिप्पणी करते हुए अनूषा ने कहा, “मुझे करण के कपड़े बहुत आरामदायक लगते हैं। यह हमेशा मजेदार है। आप अपनी टी-शर्ट ड्रेस और शर्ट ड्रेस से उनकी टी-शर्ट और शर्ट बदल सकते हैं।”

उन्होंने बताया कि वह करण की सफेद रंग की शर्ट पहने नजर आएंगी।

First Published on January 8, 2017 11:15 am