अनिल कपूर की फिल्म ‘नायक’ का सीक्वल इसी साल होगा रिलीज, जानिए कौन लिख रहा फिल्म की कहानी

2001 में रिलीज हुई अनिल कपूर की हिट हिंदी फिल्म नायक तो आपको याद ही होगी, जिसमें उन्होंने एक टीवी जर्नलिस्ट शिवाजी राव की भूमिका निभाई थी। एक राज्य के मुख्यमंत्री (अम्बरीश पुरी) से टीवी इंटरव्यू के दौरान हुई बहस में अम्बरीश अनिल को एक के लिए मुख्यमंत्री पद संभाल कर देखने को कहते हैं, जिस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए अनिल भ्रष्ट सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकने का हर संभव प्रयास करते हैं। फिल्म की कहानी इतनी दमदार थी कि यह लोगों को अंदर तक हिला गई। अब जल्द ही आपको इस फिल्म का सीक्वल देखने को मिल सकता है। उस वक्त अनिल कपूर, रानी मुखर्जी और अम्बरीश पुरी को लीड रोल में कास्ट करके बनाई गई इस फिल्म का सीक्वल लाने की घोषणा इरौस इंटरनेशनल ने कर दी है।

फिल्म की स्क्रिप्ट केवी विजयेंद्र प्रसाद लिख रहे हैं। बता दें कि विजयेंद्र वही लेखक हैं जिन्होंने बजरंगी भाईजान और बाहुबली जैसी सुपरहिट फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी है। फिल्म इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती हैं। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने जानकारी शेयर करते हुए लिखा- “Eros: Sequel to #Nayak – #Nayak 2 – penned by K.V. Vijayendra Prasad [of #Baahubali & #BajrangiBhaijaan] will also go on floor this year.” मालूम हो कि 2001 में रिलीज हुई नायक का निर्देशन एस. शंकर ने किया था। फिल्म ने इसकी कहानी सिनेमेटोग्राफी और ए.आर. रेहमान द्वारा दिए संगीत के लिए काफी तारीफें बटोरी थीं। इस खबर के बाद से अनिल कपूर के फैन्स में यह जिज्ञासा है कि क्या वे एक बार फिर से अनिल कपूर को शिवाजी के किरदार में देख पाएंगे।

बता दें कि फिलहाल अनिल अर्जुन कपूर के साथ बन रही उनकी फिल्म मुबारकां की शूटिंग में व्यस्त हैं। अपकमिंग फिल्म ‘मुबारकां’ में वो डबल रोल में नजर आएंगे। अर्जुन ने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की, जिसमें वह पगड़ी पहने नजर आ रहे हैं। फिल्म में वह डबल रोल में दिखाई देंगे। अर्जुन ने फोटो को कैप्शन दिया करनवीर सिंह और चरणवीर सिंह से मिलिये। ‘मुबारकां’ सोनी पिक्चर्स नेटवर्क प्रोडक्शंस। अनीस बज्मी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में आथिया शेट्टी अर्जुन के साथ मुख्य रोल में नजर आएंगी। इसमें अनिल कपूर और इलियाना डीक्रूज भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। फिल्म अगले साल 28 जुलाई को रिलीज होगी।

Eros: Sequel to #Nayak – #Nayak 2 – penned by K.V. Vijayendra Prasad [of #Baahubali & #BajrangiBhaijaan] will also go on floor this year. — taran adarsh (@taran_adarsh) January 12, 2017

First Published on January 13, 2017 5:33 pm