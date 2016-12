ये चेहरा दोबारा कलर्स चैनल पर दिखा तो शायद कभी बिग बॉस होस्ट ना करें सलमान खान

बिग बॉस के घर का 23 दिसंबर वाला एपिसोड इमोशन, ड्रामा और ट्विस्ट से भरा हुआ रहा। कुछ कंटेस्टेंट अपने घरवालों से मुलाकात कर इमोश्नल हुए। तो वहीं प्रियंका जग्गा के ड्रामे ने सलमान को गुस्सा दिला दिया। जी हां घर में दूसरे कंटेस्टेंट्स को इरिटेट करने वाली प्रियंका ने अब सलमान खान को गुस्सा दिया है। यह सीन बिग बॉस हाउस की ब्रेकिंग के तौर पर दिखाया गया। असल में यह वीकएंड के वार स्पेशल में होने वाला है। प्रियंका ने सलमान को इतना गुस्सा दिला दिया कि उन्होंने उन्हें तुरंत उठकर घर से बाहर जाने तक को कह दिया।

इस सब की शुरुआत तब हुई जब सलमान खान ने प्रियंका जग्गा को कहा कि आपने घर में सबसे ज्यादा गालियां बकी हैं। ऐसे में प्रियंका कुछ जवाब देती हैं। इस पर सलमान कहते हैं कि वह इस ऐटिट्यूड में बात ना करें। इसी दौरान प्रियंका अपनी सीट से उठकर फिर कुछ बोलने लगती हैं। इस पर सलमान कान को बेहद गुस्सा आ जाता है। गुस्से में सलमान खान प्रियंका जग्गा को उसी वक्त घर से बाहर जाने को कहते हैं। इतना ही नहीं सलमान खान कहते हैं कि अगर प्रियंका जग्गा कलर्स चैनल पर कभी दिखती हैं काम करती हैं तो वो कलर्स के साथ कभी काम नहीं करेंगे।

बता दें कि इससे पहले प्रियंका ने लोपा से कहा था कि तुम्हारी जैसी टुच्ची लड़कियां जो ऑडिशन भी क्रैक नहीं कर सकतीं शायद ऑडिशन में तुम्हारी जैसी लड़कियों को खड़ा भी नहीं करते होंगे। प्रियंका लोपा से यह भी कह चुकी हैं कि वे एक मेकअप की दुकान हैं। उनके जैसी एक आम औरत को सौ बार कपड़े बदलने की जरूरत नहीं होती। सौ बार मेकअप करने की जरूरत नहीं होती। इसके जवाब में लोपा कहती हैं- तुम छोटी चीजें… छोटी हरकतें, गिरी हुई हरकत कर सकती हो मैं नहीं कर सकती। मैं उतना नहीं गिर सकती जितना तुम गिर सकती हो। इसलिए मुझसे उम्मीद भी मत करना।

इससे पहले वीक में जब मनु, प्रियंका से अपनी चिट्ठियां पढ़ने को मना करते हैं। प्रियंका गुस्से में गेम से बायकॉट करती हैं। वो कहती है कि दो टके की मोना के लिए मनु उनके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं। लोपा, प्रियंका को गेम में इनवॉल्व होने को कहती हैं लेकिन प्रियंका कहती है कि वो उनके पास ना आए उनका मूड ऑफ है। लोपा, मनु और बानी सभी परेशान हो जाते हैं कि प्रियंका की वजह से घर के लग्जरी बजट पर असर पड़ रहा है। प्रियंका और मनु के बीच काफी बहस हो जाती है। यहां ओमजी भी मनु को गुंडा कहते हैं और ये भी कहते है कि वे बाहर पीकू के साथ लिवइन में रहते हैं और यहां मोना के साथ। मनु इस पर काफी हाईपर हो जाते हैं। वे बिग बॉस से कहते हैं कि वे ओमजी को यहां से बाहर निकालें। मोना भी बिग बॉस से कहती है कि वे जल्द से इनके खिलाफ कोई एक्शन लें। सारे घरवाले यहां ओमजी के खिलाफ हो जाते हैं।

First Published on December 24, 2016 10:43 am