“अंगूरी भाभी” को बुला रहीं पार्टियां, पर शुभांगी अत्रे ने कहा- सोच-समझ कर स्वीकार करूंगी किसी एक का ऑफर

स्क्रीन पर यूपी की भाभी का किरदार निभाने वाली भाबी जी घर पर हैं कि अंगूरी भाभी उर्फ शुभांगी अत्रे का कहना है कि उन्हें कई राजनीतिक पार्टियां अपने लिए चुनाव में प्रचार करने के लिए अप्रोच कर रही हैं। उन्होंने कहा कि लोग अब उन्हें गलती से यूपी वाली समझते हैं। और अब जब राज्य में चुनाव हैं तो एक्टर का दावा है कि उन्हें कई पार्टियों से अपना प्रचार करने के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है।

अत्रे ने कहा- मुझे राज्य के प्रतिनिधियों से फोन आ रहे हैं जो मुझे लखनऊ और दूसरे शहरों में प्रचार करने के लिए अच्छी खासी रकम देने के लिए तैयार हैं। मुझे राजनीति से कोई परेशानी नहीं है और खासतौर से यूपी की राजनीति से। मैं किसी के लिए भी प्रचार नहीं करुंगी। मैं यूपी चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी का चेहरा नहीं बनना चाहती हूं। मुझ गहन शोध करके पता करना की जरुरत है कि यूपी के लिए कौन सी पार्टी अच्छी है तब कहीं जाकर मैं उसका समर्थन करुंगी। शनिवार को शुभांगी लखनऊ में थीं। उन्होंने कहा- लोग मुझे इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि मेरा शो कानपुर पर आधारित है। उनका मानना है कि मैं मतदाताओं को प्रभावित कर सकती हूं या फिर मेरा कोई यूपी कनेक्शन है।

शुभांगी ने कहा- लेकिन किसी एक पार्टी के लिए प्रचार करने की बजाए मैं लोगो को आने वाले चुनावों में मत डालने के लिए प्रेरित करना चाहूंगी। हमारे देश में मत डालने का प्रतिशत अच्छा नहीं है। अगर लोग किसी को भी वोट नहीं देना चाहते हैं तो उनके पास नोटा का विकल्प मौजूद है जिसका इस्तेमाल करके वो किसी को भी अपना वोट नहीं देंगे। लोगों को घर से बाहर आना चाहिए और हर किसी को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। हर एक वोट मायने रखता है।

अपने पसंदीदा राजनीतिक पार्टी का नाम बताने पर शर्माते हुए शुभांगी ने अपने पसंदीदा राजनेता के ऊपर बात की। बिना किसी शक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि नोटबंदी के समय मुझे काफी परेशानी हुई और मैं स्पॉट ब्वॉय और ड्राइवर से छुट्टा मांग रही थी। पर इसके बावजूद मैं उन्हें पसंद करती हूं। जहां शुभांगी पूरी तरह से शाकाहारी हैं। मगर इस बार वो लखनऊ के मशहूर टुंडे कबाब वाली जगह जाएंगी। मैं विभूती जी (आसिफ शेख) के लिए टुंडे कबाब लेकर जाउंगी और मेरे असल पति के लिए भी जिन्हें यह बहुत अच्छा लगता है। मुझे आसिफ जी ने खासतौर से टुंडे लाने के लिए कहा था क्योंकि वो इसे काफी पसंद करते हैं। शुभांगी ने कानपुर से लखनऊ की यात्रा करते समय यह बातें कहीं।

First Published on February 6, 2017 10:29 am