बच्चों को झींगुर, मकड़ी और बिच्छू खाना सिखा रही हैं हॉलीवुड स्टार एंजेलीना जॉली, देखिए वीडियो

Angelina Jolie demostró que su tiempo en Camboya ha sido muy valioso 👌🏻 La BBC compartió hoy un video de una entrevista con la actriz, en el cual Jolie le enseña a la reportera y a sus hijos como cocinar y comer tarántulas, grillos y escorpiones, un lado de ella que muchos no conocíamos 😱🦂 La intérprete y directora confesó que había aprendido eso gracias a sus múltiples visitas a Camboya, donde además de hacer trabajo comunitario tuvo oportunidad de probar algunas comidas exóticas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Los comerían? Febrero 20/2017. #trendylatino #gossip #angelinajolie

A post shared by Trendy Latino (@trendylatino_) on Feb 20, 2017 at 5:47pm PST