अनारकली ऑफ आरा के निर्माताओं ने लीक सीन के खिलाफ मालवीय नजर में दर्ज कराई शिकायत

स्वरा भास्कर की फिल्म अनारकली ऑफ आरा के प्रोड्यूसर प्रिया और संदीप कपूर ने बुधवार को फिल्म के लाीक सीन को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। उन्हें टीम मेंबर के अपराधी होने का शक है। यह शिकायत मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। पुलिस को दिए गए शिकायत की कॉपी में लिखा है- हमें शक है कि फिल्म के कुछ क्रिटिकल सीन डिजिटल और सोशल प्लैटफॉर्म पर रिलीज हो गए हैं। यह मीडिया पर तकरीबन तीन दिनों तक थे। यह आपराधिक मामला है और इसका लक्ष्य फिल्म को नुकसान पहुंचाना है और यह सुनिश्चित करना है कि प्रोड्यूसर द्वारा फिल्म में किए गए 6 करोड़ रुपए का इनवेस्टमेंट खराब हो जाए। अनारकली ऑफ आरा एक गायिका की कहानी है जो बिहार के आरा में रहती है। वो डबल मीनिंग वाले गाने गाकर लोगों का मनोरंजन करती है। कहानी तब नया मोड़ लेती है जब एक शक्तिशाली आदमी उसे मोलेस्ट करता है और वो झुकने की बजाए लड़ने का फैसला करती है।

संदीप ने कहा मुझे नहीं पता किसने सीन लीक किए हैं। इसी वजह से मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन हमारी टीम के एक सीनियर मेंबर का यह काम हो सकता है। यह किसी एक्टर या डायरेक्टर का काम हो सकता है। तीन सीन में से केवल एक सीन ऐसा है जिसे सेंसर बोर्ड ने हमें काटने के लिए कहा था। तो इसलिए यह निश्चित तौर पर सीबीएफसी से लीक नहीं हो सकता। संदीप ने कहा- मुझे पहले इस बारे में कोई खबर नहीं थी। जब आपने बताया तो पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। अब मैं देखता हूं कि आगे क्या किया जा सकता है। फिल्म की फुटेज तक कई लोगों की पहुंच होती है। इन्हीं में से किसी ने यह काम किया होगा।

बता दें कि लीक हुए वीडियो में तीन सीन हैं। एक पंकज त्रिपाठी का सीन है, एक सीन स्वरा भास्कर का है जिसमें उनकी पीठ नजर आ रही है। लीक हुआ तीसरा सीन संजय मिश्रा का है जिसमें वह स्वरा भास्कर से जबर्दस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं।

इस फिल्म की कहानी बिहार के छोटे से गांव आरा की रहने वाली एक डांसर और सिंगर अनारकली की है।यह फिल्म समाज के संवेदनशील विषय को छूती है। यह छोटे शहरों में होने वाले सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर है।

First Published on March 2, 2017 11:41 am