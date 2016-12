अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान समेत कई बॉलीवुड स्टार्स ने फैन्स को कहा- मैरी क्रिसमस

त्यौहार चाहे कोई भी हो, बॉलीवुड स्टार्स अपने फैन्स को शुभकामनाएं देना नहीं भूलते। क्रिसमस के मौके पर कई बॉलीवुड सेलेब्स ने अपने फैन्स को शुभकामनाएं दीं। बॉलावुड के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन ने जहां सजे हुए क्रिसमस ट्री के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट करके अपने फैन्स को ‘मैरी क्रिसमस” कहा, वहीं अमिताभ बच्चन के बाद ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन की तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट की है। फोटो में ब्लैक एंड व्हाइट और कलर इफैक्स्ट का मिला जुला इस्तेमाल किया गया है। कैप्शन में शाहरुख ने लिखा- हमारा क्रिसमस ट्री तैयार हो गया है… अब बस संता का इंतजार है। सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

शाहरुख और अमिताभ के अलावा भी कई बॉलीवुड बॉलीवुड सितारों ने अपने फैन्स को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से अपनी मां मना शेट्टी और पापा की साथ में तस्वीर पोस्ट करके उन्हें उनकी शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं दी हैं। अथा ने लिखा, शादी की 25वीं खुशहाल सालगिरह वह वजह है जिसके चलते मैं प्यार और ट्रस्ट में भरोसा करता हूं। मैं कामना करती हूं कि आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ बने रहें।

इसके अलावा डेज़ी शाह और सोनाक्षी सिन्हा ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने फैन्स को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं।

T 2482 – Merry Christmas and a prosperous Happy New Year .. 2017 !! pic.twitter.com/vJ9Sl8oKbJ — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) December 24, 2016

Our Christmas tree is getting readied…now waiting for Santa. Merry Christmas to everyone… pic.twitter.com/q6qMOXcr9U — Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 25, 2016

Merry Christmas everyone!

Athiya Shetty- Happy 25th Anniv to the reason I believe in love and trust! May you always continue to be each other’s person

First Published on December 25, 2016 3:10 pm