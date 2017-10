75वें जन्मदिन पर अमिताभ बच्चन ने शेयर की ये तस्वीरें, मैसेज, बताया जीवन का मंत्र

बॉवीलुड के महानायक अमिताभ बच्चन का आज (11 अक्टूबर) 75वां जन्मदिन है। इसपर उन्होंने ट्विटर पर प्रशंसकों को कुछ जीवन के मंत्र भी दिए हैं। ट्वीट में बॉलीवुड महानायक ने लिखा, ‘बिना परिश्रम के सांस नहीं ली जा सकती।’ ट्वीट के साथ उन्होंने तीन पुरानी तस्वीरें भी शेयर की हैं। वहीं अन्य ट्वीट में लिखा गया, ‘नियति ने एक और वर्ष दे दिया है। सांस लेने के लिए। नियति का निर्णय, आशीर्वाद। सांस तो हमें ही लेना पड़ेगा।’ इलाहाबाद में 1942 में जन्मे अमिताभ पहले ही साफ कर चुके हैं कि इस साल वो अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। इसपर उन्होंने कहा कि साल वह सफर पर होंगे और दिवाली भी नहीं मना सकेंगे। उन्होंने ट्वीट किया था, ‘आप लोगों की सूचना के लिए यह बता रहा हूं कि इस साल दिवाली का कोई जश्न नहीं होगा।’ अपने आधिकारिक ब्लॉग पर बच्चन ने लिखा, ‘इस बार 75वें जन्मदिन पर कोई जश्न नहीं होगा और शहर में मेरी मौजूदगी की उम्मीद नहीं है।’

बता दें कि अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म ‘ठग्स ऑफ हिंदोस्तान’ होगी। वो पहली बार आमिर खान के साथ काम कर रहे हैं। यशराज बैनर तले बन रही इस फिल्म का निर्देशन विजय कृष्ण आचार्य कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पहले फिल्म के सेट से आमिर खान की तस्वीर लीक हुई थी। अगर रिपोर्ट्स पर विश्वास किया जाए तो आमिर ‘ठग्स ऑफ हिंदोस्तान’ के सेट से लीक हुए अपने लुक की वजह से काफी नाराज चल रहे थे। वो जिस तरह से अपने किरदार पर मेहनत करते हैं उससे सेट से तस्वीरें लीक होना उनके लिए सही में निराशाजनक रहा होगा। वहीं, कुछ दिनों पहले एक बार फिर से फिल्म के स्टार्स के लिए परेशानी वाली बात सामने आई थी क्योंकि आमिर के बाद अमिताभ बच्चन की भी सेट से एक तस्वीर लीक हो गई थी।

आश्चर्यजनक बात यह है कि बिग बी तस्वीर को भी उसी एंगल से क्लिक किया जिससे कि आमिर की फोटो क्लिक की गई थी। लीक हुई तस्वार में अमिताभ काफी डेडली अवतार में नजर आ रहे थे। फिल्म में वो एक लुटेरे का किरदार निभा रहे हैं। फोटो में बिग बी उम्मीद से ज्यादा टफ लग रहे थे। उन्होंने काले रंग के कपड़े से अपने सर को बांधा हुआ था और एक वारियर की तरह ड्रेस पहनी हुई थी।

T 2574 – The affection of greeting for the 75th, displayed over several mediums, overwhelms me .. a thank you shall never be enough pic.twitter.com/BH6d9JgsHW

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 10, 2017