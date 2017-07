पिता की कविता पर कुमार विश्वास को नोटिस भेजने वाले अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया किसी और का शेर

महानायक अमिताभ बच्चन ने हाल ही में अपने स्वर्गीय पिता और कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता का पाठ करने के लिए कवि और आम आदमी पार्टी नेता कुमार विश्वास को कानूनी नोटिस भिजवाई थी। लेकिन बॉलीवुड के शहंशाह खुद दूसरी के शेर य कविताएं ट्विटर पर शेयर करने में गुरेज नहीं करते। अमिताभ अपने पिता को सार्वजनिक जीवन में जितना याद करते हैं उतना शायद ही कोई दूसरा हीरो करता होगा लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि वो इसे लेकर विवाद में पड़ें होंगे । मामला तब शुरू हुआ जब कुमार विश्वास ने हरिवंश राय बच्चन की कविता पाठ का एक वीडियो शेयर किया तो अमिताभ बच्चन ने उन्हें कानूनी नोटिस भिजवा दी। नोटिस के जवाब में कुमार विश्वास ने अमिताभ को 32 रुपये भिजवाते हुए खुद को हरिवंश राय बच्चन का “शब्दपुत्र” बताया था।

रविवार (16 जुलाई) को ट्विटर पर अपने दो चाहने वालों की कविताओं को रीट्वीट किया। विकास नाम यूज़र ये कविता अमिताभ ने शेयर की, “सुना है बहुत बारिश है तुम्हारे शहर में,ज़्यादा भीगना मत, अगर धुल गयी सारी ग़लतफ़हमियाँ,तो बहुत याद आएँगे हम…!” रविवार को ही अमिताभ ने श्रीकांत नामक यूजर और बीजेपी पार्षद की कविता भी शेयर की। कवित कुछ यूं हैं, “ख़ामोशियां, बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द,

आवाज़ छीन लिया करते हैं।” हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि अमिताभ बच्चन ने अपने जिन ट्विटर फॉलोवर्स की कविताएं रीट्वीट की हैं वो उनकी खुद की लिखी हैं या किसी दूसरे की।

अमिताभ ने एक यूजर द्वारा कुमार विश्वास के कविता पाठ के वीडियो पर ट्वी करते हुए कहा था कि ये कॉपीराइट का उल्लंघन है और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुमार विश्वास ने अमिताभ को जवाब और 32 रुपये भेजने के साथ ही अपना कविता पाठ का वीडियो भी डिलीट कर दिया। उसके बाद अमिताभ ने एक ट्वीट किया जिसे कुमार विश्वास पर तंज माना गया। अमिताभ ने ट्वीट किया, “हो सकता है की अगर हम कुछ लोगों से ये कह सकें कि ‘दिमाग़’ एक ऐप है, तो शयद वो उसका इस्तेमाल, उपयोग करना शुरू कर दें।”

T 2487 -” सुना है बहुत बारिश है तुम्हारे शहर में,ज़्यादा भीगना मत,

अगर धुल गयी सारी ग़लतफ़हमियाँ,तो बहुत याद आएँगे हम…!” ~ Ef Vikas

“ख़ामोशियां,

बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द,

आवाज़ छीन लिया करते हैं” ~ by Ef Shreekant — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 16, 2017

First Published on July 17, 2017 9:19 am