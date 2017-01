अमिताभ बच्चन ने कहा- मेरी आवाज अगर मैगी और सीमेंट बेच सकती है तो मुंबई ट्रैफिक पुलिस के लिए कुछ क्यों नहीं कर सकती?

28वें सड़क सुरक्षा सप्ताह का उद्घाटन करते हुए बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने मुंबई ट्रैफिक पुलिस को अपनी सेवाएं देने की इच्छा जाहिर की। वो ट्रैफिक पुलिस का चेहरा और आवाज बनना चाहते हैं। मीडिया से बात करते हुए बच्चन ने कहा- मैं मुंबई ट्रैफिक पुलिस को अपनी सेवा देना चाहता हूं और मैं यह कई सालों से विभिन्न अफसरों से कह चुका हूं। 74 साल के एक्टर ने कहा- मेरा चेहरा और आवाज अगर मैगी नूडल्स, सीमेंट बेट सकता है तो यह समाज और शहर के लिए कुछ अच्छा क्यों नहीं कर सकता। उन्होंने सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरुक करने के लिए फिल्में प्रोड्यूस करने की इच्छा जाहिर की। मैं एक निश्चित समय में ज्यादा से ज्यादा फिल्में प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हूं जो क्रिएटिव हों।

इस साल का सड़क स्लोगन है- ‘सुरक्षा लाभदायक है, दुर्घटना नुकसानदायक’ और ज्यादा फोकस हेल्मेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने पर किया जाएगा। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के डीजीपी सतीश माथुर, मुंबई पुलिस कमिश्नर दत्ता पडसालगिकर, ट्रैफिक पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर मिलिंद भरांभे और दूसरे अधिकारी मौजूद थे।

बता दें कि बॉलीवुड के महानायक कहे जाने वाले अभिनेता अमिताभ बच्चन को अमेरिकी दूतावास ने सम्मानित किया है। एक आधिकारिक सूत्र द्वारा सोमवार को मिली जानकारी के मुताबिक उन्हें यह सम्मान टीबी (ट्यूबरकुलोसिस रोग) पर भारत-अमेरिकी पार्टनरशिप में योगदान के लिए दिया गया। अमिताभ को यह सम्मान 8 जनवरी को भारत में अमेरिकी राजदूत रिचर्ड आर. वर्मा ने दिया। बता दें कि अमिताभ खुद एक टीबी सर्वाइवर रहे हैं, और वह इस मिशन के ब्रांड एंबेसडर भी हैं।

फेसबुक यूजर्स से लाइव चैट के दौरान दोनों ने अमेरिकी दूतावास की भारत में टीबी खत्म करने के लिए पार्टनरशिप को लेकर यूजर्स से बातचीत की। वर्मा ने कहा, “मैं एक टीबी सर्वाइवर के तौर पर अपनी कहानी शेयर करने के लिए और टीबी से जुडे़ इस खौफ को कम करने के लिए मिस्टर बच्चन का शुक्रिया अदा करता हूं।” उन्होंने देश में टीबी के चलते होने वाली मौतों की तादाद में होने वाली बढ़ोत्तरी के बारे में बताते हुए कहा- जानें बचाई जा सकती हैं और भारतीय परिवारों, समुदायों और कॉर्पोरेशन्स में खौफ को कम किया जा सकता है।

वीडियो: अमिताभ बच्चन ने गाया ‘कभी-कभी मेरे दिल में ख़याल आता है’

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 11, 2017 10:10 am