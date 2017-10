इस साल दिवाली और अपना 75वां जन्मदिन नहीं मनाएंगें अमिताभ बच्चन, जानिए वजह

महानायक अमिताभ बच्चन 11 अक्बटूर को 75 साल के हो जाएंगे, लेकिन इस बार उन्होंने जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है। बच्चन ने कहा कि इस साल वह सफर पर होंगे और दिवाली भी नहीं मना सकेंगे। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘आप लोगों की सूचना के लिए यह बता रहा हूं कि इस साल दिवाली का कोई जश्न नहीं होगा।’’ अपने आधिकारिक ब्लॉग पर बच्चन ने लिखा, ‘‘इस बार 75वें जन्मदिन पर कोई जश्न नहीं होगा और शहर में मेरी मौजूदगी की उम्मीद नहीं है।’’

T 2571 – …. and just for your information .. no Diwali celebration this year !! pic.twitter.com/ux3GvzJxWF

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 7, 2017