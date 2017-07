कुमार विश्वास से विवाद के बाद अमिताभ बच्चन के ट्वीट ने जीता लोगों का दिल, यूजर्स बोले- एक मारा लेकिन बहुत सॉलिड मारा

हरिवंश राय बच्चन की एक कविता को लेकर उनके बेटे अमिताभ बच्चन और आप नेता कुमार विश्वास में उपजा विवाद ट्विटर वॉर में बदलता जा रहा है। दरअसल कुमार विश्वास ने हरिवंश राय बच्चन की एक कविता गाकर यूट्यूब पर अपलोड किया तो बिग बी ने अपनी आपत्ति जताते हुए ट्वीट किया कि आपको लीगल नोटिस भेजूंगा। अमिताभ के इस लीगल नोटिस की धमकी पर कुमार विश्वास ने जवाब देते हुए ट्वीट किया कि पता नहीं आपको क्यों बुरा लग रहा है, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। कुमार विश्वास के इस उलाहना भरे ट्वीट के कुछ घंटों के बाद अमिताभ बच्चन ने भी एक ट्वीट किया। इस ट्वीट को यूजर्स अमिताभ बच्चन की तरफ से कुमार विश्वास को जवाब के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि अमिताभ ने अपने इस ट्वीट में कहीं कुमार विश्वास का नाम तक नहीं लिया है। कुमार विश्वास के ट्वीट के कुछ घंटों बाद अमिताभ ने ट्वीट करते हुए लिखा- हो सकता है की अगर हम कुछ लोगों से ये कह सकें कि ‘दिमाग़’ एक App ., है , तो शयद वो उसका इस्तेमाल, उपयोग करना शुरू कर दें।

T 2483 –

हो सकता है की अगर हम कुछ लोगों से ये कह सकें की ‘दिमाग़’ एक App ., है , तो शयद वो उसका इस्तेमाल, उपयोग करना शुरू करदें pic.twitter.com/VLpT6Dom8e — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 12, 2017

अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट पर यूजर्स उनकी तारीफ करते हुए लिख रहे हैं कि सर आपने एक मारा लेकिन बहुत सॉलिड मारा। वहीं कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने लिखा कि आपको कुमार विश्वास द्वारा आपके बाबूजी की कविता पढ़ने का विरोध नहीं करना चाहिए था। एक यूजर ने लिखा कि कुमार विश्वास की इस कोशिश से आपके बाबूजी की रचनाएं आज के युवाओं तक पहुंच पाती।

Hehehehhe very well said Amitji… Aap me Ek hi Maara lekin solid mara — Amit Nadkar (@NadkarAmit) July 12, 2017

Nothing better than a tweet from you on a lousy day when everything went wrong 🙂 Only your teachings, ideologies & thoughts keep me goin — Dr Jaishree Sharad (@JaishreeSharad) July 12, 2017

May be kuch log…iska use tube light ki tarah krte ho… — Manmohan Goswami (@manmohan15881) July 12, 2017

Sir आपकी बातेँ किसी ने गौर की तो छप्पर ही फट गई तो ना गौर करने वाले कीे लंगोटी ही फट गई । pic.twitter.com/FBBQzaaHaX — Lokendra Singh (@lokendranaruka) July 12, 2017

सिर जी आप को कुमार विश्वास को नोटिस नही भेजना चाइये था शायद वो आप के बाबूजी की कविता को आम लोगो मे पहुचाने का बैटर विकल्प था — youth revolutionery (@krishanrathi07) July 12, 2017

Y u give legal notice to @DrKumarVishwas — CA. Sandeep Ladha (@ladha_sandeep) July 12, 2017

बड़े लोगों(नेता आदि) को यह मत सिखाना उन्हें कहिए कि दिल एक app है शायद वो दिल का इस्तेमाल करना शुरू कर दे। — Roshan Bafna Writer (@WriterRoshan) July 13, 2017

Sirji I thought you should have shown a bigger heart to kumar vishwas. Would love to know what made you so furious about it!! — mohammed Safiullah (@safimore) July 12, 2017

जिस तरह से लोगों के कमेंट्स इस ट्वीट पर आ रहे हैं उसे देख कर और इस ट्वीट की टाइमिंग देख कर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद ये ट्वीट कुमार विश्वास को अमिताभ बच्चन का जवाब है।

आपको बता दें कि कुमार विश्‍वास देश के पुराने कवियों को श्रद्धांजलि देते हुए ‘तर्पण’ नाम से एक यूट्यूब प्रोग्राम चला रहे हैं। इसी कड़ी में कुमार विश्वास ने अमिताभ बच्चन के स्‍वर्गीय पिता डॉ. हरिवंश राय बच्‍चन को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनकी एक कविता पढ़ी थी। कुमार विश्‍वास ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये वीडियो पोस्‍ट करते हुए लिखा था, ”महाकवि हरिवंश राय बच्‍चन ने ‘नीड़ का निर्माण’ में मेलोडी में ‘फीनिक्‍स’ को परिभाषित किया है। सुनें और शेयर करें।” इस वीडियो क्लिप पर अमिताभ ने 10 जून को ट्वीट किया, ”यह कॉपीराइट का उल्‍लंघन है! कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”

First Published on July 13, 2017 12:08 pm