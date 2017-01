अमिताभ बच्चन बोले- मेरा चेहरा मैगी बेच सकता है तो शहर के लिए कुछ क्यों नहीं कर सकता

बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन सड़क सुरक्षा के मामले से जुड़े एक अभियान में मुंबई पुलिस ट्रैफिक के साथ जुड़ना चाहते हैं। सोमवार को 28वें सड़क सुरक्षा सप्ताह में उन्होंने कहा, “मैं मुंबई ट्रैफिक पुलिस को अपनी सेवाएं देना चाहता हूं। मैं काफी सालों से यह कहता रहा हू्ं कि यदि मेरा चेहरा और आवाज मैगी नूडल्स बेच सकता है तो मैं शहर की सुरक्षा के लिए कुछ क्यों नहीं कर सकता?” याद हो कि हाल ही में अमिताभ ने स्वच्छ भारत मिशन, हेपटाइटिस बी और गुजरात टूरिज्म जैसे सामाजिक जागरुकता से जुड़े मिशन्स से जुड़कर अपना योगदान दिया था। वह भारत में पोलियो का खात्मा करने को लेकर शुरू किए गए मिशन का भी चेहरा बने। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा- मैं अक्सर देखता हूं कि कई बार जब रेड सिग्नल भी होता है तो लोग नियम तोड़ते हैं। यदि कोई मेरे सामने ऐसा करता है, मैं इंतिजार करता हूं जब तक कि यह हरा नहीं हो जाता, फिर गाड़ी को पकड़ कर उन्हें समझाने की कोशिश करता हूं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वह इस पर पश्चाताप करते हैं और आखिरी में वह मेरे साथ एक सेल्फी की मांग करते हैं।

अमिताभ ने लोगों के सीट बेल्ट नहीं पहनने पर भी आपत्ति जताई। 74 वर्षीय अभिनेता ने कहा, “मैं अक्सर यह भी देखता हूं कि पिता कार चला रहे होते हैं और मां बगल वाली सीट पर अपने बच्चे के साथ बैठी होती है। यह बहुत गलत है। बच्चों को आगे की सीट पर नहीं बैठना चाहिए। दुर्भाग्य से यदि कोई दुर्घटना हो जाती है, तो बच्चा पहले घायल होगा।” अमिताभ ने कहा कि मैं सभी से निवेदन करता हूं कि वे सुरक्षित ड्राइव करें और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करें। ट्रैफिक नियमों का पालन करने से देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। जब भी मैं अन्य देशों में जाता हूं। मैं उनके ट्रैफिक नियमों को देखता हूं और पाता हूं कि किस तरह वहां के लोग अपने ट्रैफिक नियमों को लेकर अनुशासित हैं। मैं चाहता हूं कि विदेशियों पर भी हमारा ऐसा ही प्रभाव पड़े और वे हमें अनुशासित पाएं।

गौरतलब है कि बॉलीवुड के महानायक कहे जाने वाले अभिनेता अमिताभ बच्चन को हाल ही में अमेरिकी दूतावास ने सम्मानित किया है। एक आधिकारिक सूत्र द्वारा सोमवार को मिली जानकारी के मुताबिक उन्हें यह सम्मान टीबी (ट्यूबरकुलोसिस रोग) पर भारत-अमेरिकी पार्टनरशिप में योगदान के लिए दिया गया। अमिताभ को यह सम्मान 8 जनवरी को भारत में अमेरिकी राजदूत रिचर्ड आर. वर्मा ने दिया। बता दें कि अमिताभ खुद एक टीबी सर्वाइवर रहे हैं, और वह इस मिशन के ब्रांड एंबेसडर भी हैं। फेसबुक यूजर्स से लाइव चैट के दौरान दोनों ने अमेरिकी दूतावास की भारत में टीबी खत्म करने के लिए पार्टनरशिप को लेकर यूजर्स से बातचीत की।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 10, 2017 11:51 am