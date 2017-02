इस वजह से आगे बढ़ी अमिताभ बच्चन की फिल्म सरकार3 की रिलीज डेट

रामगोपाल वर्मा की फिल्म सरकार3 17 मार्च की जगह अब 7 अप्रैल को रिलीज होगी। इस बात को घोषणा फिल्म के डारेक्टर राम गोपाल वर्मा ने मंगवार को की। यह फिल्म रामगोपाल वर्मा की पहली दो फिल्म की तीसरी कड़ी है। रामगोपाल वर्मा ने फिल्म की रिलीज डेट बदले जाने की जानकारी ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा कि अब यह फिल्म उनके जन्मदिन के दिन रिलीज होगी। बता दें कि इससे पहले दोनों फिल्मों में पिता और पुत्र की जोड़ी देखने को मिली थी।

फिल्म का पहला पार्ट साल 2005 में आया थो जो काफी लो​कप्रिया हुआ था। उस फिल्म में एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और अभिषेक बच्चन मुख्य किरदार में थे। इस फिल्म का दूसरा पार्ट 2008 में रिलीज किया गया जिसमें में अभिषेक बच्चन के अपोजिट ऐश्वर्या राय बच्चन भी नजर आईं। दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स आॅफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था।

इस बार फिल्म की स्टार कास्ट में भी काफी बदलवा है। सरकार3 में फिल्म में एक बार फिर अमिताभ सुभाष नागर के किरदार में होंगे और अमिताभ बच्चन के अलावा रोनित रॉय, जैकी श्रॉफ, मनोज वाजपेयी, अमित साध और यामी गौतम प्रमुख भूमिकाएं निभा रहे हैं। काबिल अभिनेत्री यामी गौतम भी अब तक रोमांटिक रोल निभाती आई हैं लेकिन सरकार3 में वह पहली बार नेगेटिव किरदार में नजर आएंगी।

रामगोपाल वर्मा ने रंगीला, सत्या और कंपनी जैसी फिल्मों का निर्दशन किया है। पिछले साल रामगोपाल वर्मा फिल्म वीरप्पन रिलीज हुई थी। वही अमिताभ बच्चन 74 साल की उम्र में भी फिल्मों में काफी व्यस्त उनकी पिछले साल रिलीज हुई फिल्म पिंक को भी काफी पसंद किया गया था। सरकार3 के बाद अमिताभ आंखें2 में नजर आएंगे। इसके अलावा वह आमिर खान के साथ फिल्म ठग्स ऑफ हिंदोस्तान फिल्म में भी दिखाई देंगे।

