द फॉल्ट इन अवर स्टार के हिंदी रीमेक में इस एक्टर के साथ रोमांस करती नजर आएंगी आलिया भट्ट

डियर जिंदगी स्टार आलिया भट्ट आदित्य रॉय कपूर के साथ करेंगी रोमांस।(Source: The Indian Express)

द फॉल्ट इन अवर स्टार्स के हिंदी रीमेक बनने की खबर को एक साल हो चुका है। पहले ऐसी खबरें थीं कि दीपिका पादुकोण और सुशांत सिंह राजपूत को इसके लिए फाइनल किया गया हैं। लेकिन किरदारों की खोज लगातार जारी थी। हालिया खबर यह है कि इसके लिए आलिया भट्ट और आदित्य रॉय कपूर को देखा जा रहा है। यह फिल्म धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनाई जाएगी। मुंबई मिरर को प्रोडक्शन से जुड़े एक करीबी सूत्र ने बताया- आलिया फिल्म के लिए मुख्य पसंद हैं। उनकी वजह से यह फिल्म बनाई जा रही है। फिलहाल ओके जानू के प्रमोशन में बिजी आदित्य रॉय कपूर एक्टर के तौर पर पहली पसंद हैं। अगर सबकुछ सही रहता है तो जून या जुलाई में इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। हालांकि इस बारे में कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। मगर, आलिया भट्ट और आदित्य रॉय कपूर को एक साथ स्क्रिन पर देखना काफी दिलचस्प होगा।

आलिया की प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही उनकी लव लाइफ भी काफी चर्चाओं में रहती है। इसी बीच एक बार फिर से एक्ट्रेस आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ नजर आई। जी हां, हाल ही आलिया और सिद्धार्थ को मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ देखा गया। लेकिन दोनों को एक साथ देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि उनके बीच कोई रिलेशन चल रहा है। सुबह-सुबह दोनों एक-दूसरे को स्माइल पास कर रहे थे। दोनों कॉफी लुक में नजर आ रहे थे।

सिद्धार्थ मल्होत्रा ने जींस टीशर्ट और जैकेट पहन रखी थी और गॉगल भी कैरी रखा था। वहीं आर्मी प्रिंट वाले वन पीस में आलिया का काफी रॉकिंग नजर आ रही थीं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही खबर आ रही थी कि सिद्धार्थ और आलिया भट्ट का ब्रेकअप हो गया है। लेकिन हाल ही में दोनों ने एक बार फिर साथ में स्पॉट होकर सबको दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि इस तरह से इनकी मुलाकात को एक को-इंसीडेट बताया जा रहा है।

वहीं ये भी खबर आयी थी कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर का क्यूट कपल आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा एक बार फिर साथ आने वाले हैं। इस बार यह कपल आशिकी सीरीज की फिल्म में रोमांस करता नजर आएगा। आशिकी-3 को लेकर एक बार फिर से चर्चा जोरों पर है।

First Published on January 1, 2017 10:50 am