आलिया भट्ट की ख्वाहिश है ये गायक एक दिन उनके लिए किसी फिल्म में गाएं गाना

बद्रीनाथ की दुल्हनिया के स्टार आलिया भट्ट और वरुण धवन जल्द ही एंड टीवी के मशहूर रिएलिटी शो द वाइस में अपनी फिल्म का प्रमोशन करते हुए नजर आएंगे। शो के बारे में बात करते हुए आलिुया भट्ट ने इच्छा व्यक्त की कि महत्वकांक्षी कंटेस्टेंट एक दिन उनके लिए किसी फिल्म में गाना गाएं। आलिया ने एक बयान में कहा- जब हम किसी शो पर जाते हैं जैसे द वाइस पर तो यह परिवार की तरह लगता है। मैं चाहती हूं कि कंटेस्टेंट एक दिन हमारे लिए गाना गाएं। उड़ता पंजाब की स्टार ने कहा कि उन्हें सिंगिंग रिएलिटी शो में आना काफी पसंद है।

आलिया ने आगे कहा- यहां कोच किसी को नीचे नहीं गिराते और मुझे लगता है कि यह इसका बेस्ट पार्ट है। उनके बीच इतना हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है और यह ऐसी चीज है जो मुझे पसंद है। जब उनसे उनके अनुभव के बारे में पूछा गया तो वरुण धवन ने बताया- वो (कोच) वास्तव में कंटेस्टेंट्स का ध्यान रखते हैं क्योंकि मैंने उन्हें परफॉर्मेंस से पहले कंटेस्टेंट को टिप्स देते और उनके साथ जाते और बात करते हुए देखा है। मैं उन सभी को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। शशांक खेतान के निर्देशन में बनी फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया 10 मार्च 2017 को रिलीज होगी।

बता दें कि वरुण धवन और आलिया भट्ट की मोस्ट अवेटिड फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया का प्रमोशन इन दिनों काफी जोर-शोर से हो रहा है। फिल्म के स्टार्स वरुण और आलिया फिल्म को प्रमोट करने की ऐसी कोई लुकेशन नहीं छोड़ना चाहते हैं, जहां पर इसके सीन्स को शूट किया गया है। हाल ही वरुण और आलिया ने सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड के प्रोग्राम में भी अपनी फिल्म को प्रमोट किया है। आपको बता दें कि फिल्म के कुछ सीन्स की शूटिंग सिंगापुर में भी हुई है।

इससे पहले दोनों ने दिल्ली के इंडिया गेट, जयपुर जोधपुर जैसी कई जगहों पर फिल्म को प्रमोट किया है।सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड के प्रमोशन के दौरान आलिया फ्लोरल प्रिंट वाली वन पीस ड्रेस पहली थी तो वहीं वरुण ने कोट पैंट में नजर आए। दोनों ने इस दौरान काफी मस्ती की।

First Published on March 3, 2017 11:42 am